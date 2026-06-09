Basilio García Sevilla, 09 JUN 2026 - 14:25h.

Sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha

Ez Abde, ¿la gran venta del Betis?

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Todo el beticismo está muy pendiente de las noticias que llegan desde Norteamérica con respecto al mejor jugador de su equipo en el tramo final de la temporada. Ez Abde se lesionó con Marruecos en el amistoso del pasado domingo ante Noruega, el último antes del Mundial, y pronto saltaron las alarmas en el Real Betis Balompié.

Este martes, el Betis ha recibido noticias desde la selección norteafricana. Después de una primera exploración el día posterior al partido, se ha confirmado en las pruebas a las que ha sido sometido el jugador que sufre un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla derecha. Lo que se temían, una lesión de grado medio que le tendrá varias semanas de baja pero que podría permitirle jugar algún partido.

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No obstante, Ez Abde no dejará la concentración del combinado marroquí y seguirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los médicos de su selección valorarán su evolución, a la espera de que pueda participar si Marruecos va avanzando rondas. Cabe recordar que es campeona -en los despachos- de la Copa de África y en la última cita mundialista acabó en el cuarto puesto tras caer en semifinales ante Francia.

El tiempo de recuperación de Ez Abde y el calendario

Ante esta situación, el futbolista estaría de baja entre tres y cinco semanas en circunstancias normales, pero en un Mundial no es descartable que pudiera forzar la máquina para ayudar a su país si alcanza instancias finales.

Marruecos inicia su participación en el Mundial el próximo domingo, en uno de los primeros grandes partidos de la cita norteamericana. Se mide a Brasil en la primera jornada, después jugará contra Escocia y en la última cita de la fase de grupos se medirá a Haití. No es un grupo fácil, pero los norteafricanos deberían pasar a dieciseisavos de final sin mayores problemas.

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El partido ante los caribeños es el 25 de junio, cuando Abde ya habría cumplido algo más de dos semanas de su recuperación. Los dieciseisavos se extienden del 28 de junio al 3 de julio; los octavos del 4 al 7; los cuartos de final, entre el 9 y el 11 de julio; quedando las semifinales para el 14 y 15. La gran final será el 19 de julio.