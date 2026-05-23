Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 23:45h.

El marroquí puso en valor la gran temporada del equipo y asegura tener ilusión por una próxima temporada en verdiblanco

Las notas de los jugadores del Levante ante el Betis: uno por uno

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Ez Abde cerró este sábado la mejor temporada de su carrera. Con el logrado contra el Levante son 15 goles y 13 asistencias los números de este curso, lo que le hace llamar a la puerta de los mejores clubes de Europa. Su valor ha crecido como la espuma y podría ser una de las grandes ventas del Real Betis este verano, aunque por el momento el futbolista solo piensa en el Mundial... y en jugar la Champions League en La Cartuja. El extremo atendió a los medios de comunicación del club nada más finalizar el encuentro y estas fueron sus declaraciones más destacadas.

Una temporada redonda para Ez Abde: "Estoy muy contento por la temporada. Gracias también a mis compañeros ha sido una gran temporada. Siempre se puede hacer mejor. He logrado objetivos personales y estoy muy contento. Gracias a Dios me han respetado las lesiones. Vengo trabajando muy duro. Muy contento. Al final, cuando vas cogiendo minutos en las piernas, van madurando, pero lo que me cambió el chip fue la lesión de la final. Me dolió mucho, supe lo que si no trabajaba día a día podía caer lesionado. Ese fue el cambio de chip. Y mejorar, aunque sea el mínimo".

Aunque muchos hacían prever un Betis a medio gas, Pellegrini les pidió la victoria: "Lo que nos ha dicho Manuel en el vestuario era eso: respetar a todos los equipos y salir a hacer nuestro trabajo, que era ganar".

A un gol de ser el máximo goleador en LaLiga: "No me he fijado. No lo he visto, pero estoy muy contento con los goles que he metido. Soy extremo, no delantero".

La Champions... ¿con Ez Abde de verdiblanco? "Nos hace mucha ilusión, será un placer jugar con el Betis la Champions".

La retirada de Adrián San Miguel: "Me han sorprendido los paradones. Estaba para renovarlo un año más".