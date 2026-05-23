Pepe Jiménez Sevilla, 23 MAY 2026 - 21:36h.

El guardameta será homenajeado tras el encuentro

Adrián San Miguel anuncia su adiós: “Me retiro en el lugar al que pertenezco”

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Hay días que jamás se pueden olvidar. Adrián San Miguel, guardameta del Betis, disputó este sábado su último encuentro como profesional y, con la lógica emoción de la jornada, recibió el cariño de su público... y no pudo ni aguantar las lágrimas a pesar de que el encuentro aún se estaba disputando.

Apenas llevaban unos minutos de la primera mitad cuando el público bético empezó a corear el nombre de Adrián San Miguel, guardameta que se formó en la entidad verdiblanca y que, tras un largo paso por Inglaterra, volvió al Betis para cerrar su carrera.

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El portero, emocionado, devolvía el cariño con aplausos, intentaba resistirse, pero acabaría incluso secándose algunas lágrimas con los guantes mientras el resto de sus compañeros disputaban el encuentro en otro lado del campo.

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Manuel Pellegrini, sabedor de que era su último encuentro, le colocó este sábado como titular, permitiéndole no solo retirarse sobre el césped, algo que siempre desean los futbolistas, sino también despedirse de su público.

Se desconoce aún cuál será el futuro de Adrián San Miguel, pero el guardameta ya comentó hace meses que su deseo era, tras finalizar su carrera como profesional, seguir ligado de una manera u otra al Betis, algo que, eso sí, aún no ha sido anunciado ni ha presentado demasiadas pistas para que ocurra.

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Para el final del encuentro quedará algún homenaje más, alguna muestra más de cariño, algunas lágrimas más, pero Adrián San Miguel no pudo contener la emoción ni con el encuentro aún disputándose. Una buena muestra del sentimiento que le recorre en este último día en La Cartuja.