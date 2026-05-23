Los detalles de la primera equipación del Betis para la temporada Champions

Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 20:58h.

El club presentó la camiseta verdiblanca en los momentos previos al partido contra el Levante

El tifo de la afición del Betis para celebrar la vuelta a la Champions

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Si bien a nivel clasificatorio había pocos alicientes para el Real Betis, el club trató de intensificar sus esfuerzos para convertir el de este sábado en un partido muy atractivo para sus aficionados. La entidad tuvo a bien preparar una serie de festejos con motivos del regreso a la Champions League 21 años después y la grada Gol Sur 1907 recibió al equipo con un tifo dedicado a ello. Fue una noche de emociones y despedidas, siendo varios los jugadores que disputarán su último compromiso oficial con la elástica verdiblanca. Pero sin lugar a dudas lo que más esperan los hinchas -y a muchos les cogerá por sorpresa- ha sido el estreno oficial de la primera equipación para la próxima temporada 26/27.

El Betis recupera las calzonas blancas

Y es que el Real Betis estrenó este sábado, ante su público, la camiseta oficial con la que materializarán su regreso a la Champions League. El club dio a conocer contra el Levante la primera equipación de la campaña 26/27. Todo un aliciente para los muchos aficionados que acompañarán hoy al equipo, a pesar de que a nivel clasificatorio los objetivos ya estén materializados.

El diseño presenta las tradicionales franjas verdes y blancas, esta vez de trazo más fino que en la temporada 2025/26, sobre una base ornamental que aporta profundidad y riqueza visual al conjunto. A esto se suman dos bloques de finas líneas verdiblancas que cruzan la camiseta diagonalmente generando un elegante efecto degradado, combinando así la tradición con un acabado más sofisticado.

El verde cuenta con gran protagonismo tanto en las mangas como en el frontal, dando paso a una mayor presencia de blanco en el dorso. La camiseta, de tejido jacquard, ligero y elástico, incorpora un cuello tipo polo, con la frase 'Somos Balompié' en el interior, y en los hombros destacan los chevrones característicos de hummel. Por su parte, el escudo aparece bordado en el pecho, reforzando así el cuidado del diseño. Como novedad, el Real Betis y la marca danesa recuperan el calzón blanco tradicional en esta indumentaria, mientras que los números lucirán en color verde.

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Lo que se sabe de las tres equipaciones del Betis para la 26/27

Hace unos días el siempre bien informado Tintero Verdiblanco avanzó algunos detalles más de las que serán la segunda y tercera equipación. El Real Betis apostará por las costumbres de la ciudad y en la segunda indumentaria pretende incluir detalles como homenaje a la Semana Santa de Sevilla, con dos tonalidades distintas de verde y detalles dorados.

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La tercera equipación será la más arriesgada y en esta ocasión llevaría barras negras y azules con detalles verde lima en el cuello y las mangas, amulando la que alguna vez han usado clubes como el Inter de Milán o la Atalanta.