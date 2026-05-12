Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 22:03h.

Los de Pellegrini confirman la quinta plaza tras ganar al Elche y perder el Celta ante el Levante

El Levante asalta Balaídos y pone el descenso patas arriba

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El Real Betis Balompié es equipo de UEFA Champions League. 21 años después y a falta de tres jornadas para el final de LALIGA EA SPORTS, el equipo verdiblanco ha confirmado ya la quinta plaza, que este año dará acceso por segundo año consecutivo a la máxima competición continental, por lo que el próximo mes de agosto estará en el sorteo de la fase liga junto a los grandes equipos europeos.

En el descanso del partido ante el Elche, cuando marchaba con tablas en el marcador, llegaba la noticia definitiva desde Balaídos. El Celta de Vigo había perdido ante un Levante UD que dinamita la lucha por el descenso, y los verdiblancos estaban a solo un gol de conseguir amarrar definitivamente el quinto puesto. Pablo Fornals lo consiguió, y de qué manera, en el 68’, y La Cartuja fue una fiesta.

De este modo, el Betis jugará la UEFA Champions League 2026/27, un hito que solo había logrado una vez en su historia. Fue hace 21 años, cuando disputó la fase de grupos en la 2005/06 tras acabar cuarto la temporada anterior. En aquella ocasión quedó emparejado con el Chelsea y el Liverpool ingleses, y el Anderlecht belga, siendo tercero y cayendo a la Copa de la UEFA. En esta ocasión, todo apunta a que caerá al bombo 2, y se asegura dos enfrentamientos ante los equipos más grandes del continente, siguiendo un formato liga similar al que ha vivido el club verdiblanco en los dos últimos años, tanto en la Europa League como en la Conference.

Un final de temporada plácido

El Betis, que el domingo confirmó su clasificación para Europa, el lunes que jugaría mínimo la Europa League, y este martes que es ‘equipo Champions’, jugará ya sin presión las dos últimas jornadas. El fin de semana visita al FC Barcelona, ya campeón y solo pendiente de batir algunos récords, en el Camp Nou, mientras que en la última jornada recibirá a un Levante que buscará la permanencia en La Cartuja, un estadio que el próximo otoño acogerá su primer partido de la Champions League.