Basilio García Sevilla, 11 MAY 2026 - 22:56h.

Solo el Celta puede superarle, así que como poco será sexto

La millonaria diferencia para el Betis entre quedar 5º, 6º o 7º en LaLiga

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Aunque el beticismo tiene una cita con la historia este martes en el Estadio de La Cartuja, en la noche de este lunes también se han producido buenas noticias para el club verdiblanco en este final de temporada. Una vez finalizada la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS con la disputa del partido entre el Rayo Vallecano y el Girona FC, el Real Betis Balompié no bajará del sexto puesto una vez acabe el ejercicio.

Los rayistas, que podían alcanzar en puntuación al Betis aunque era utópico que pudiera superarla al tenerse en cuenta la diferencia de goles general, con una amplísima ventaja de los verdiblancos, no han podido pasar del empate ante el conjunto gerundense, de modo que se quedan con 43 puntos y ya no pueden igualar los 54 que ha sumado el equipo de Manuel Pellegrini.

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Así las cosas, un día después de que los heliopolitanos aseguraran su presencia por sexto año consecutivo en competición europea, ya ha descartado jugar la UEFA Conference League y, como mínimo, disputará la Europa League.

En estos momentos, el único equipo que puede superar al Betis en la tabla clasificatoria es el Celta de Vigo, que se encuentra cuatro puntos por detrás a falta de nueve, con el golaveraje particular empatado y el general sensiblemente favorable. La lucha por la quinta plaza, que este año volverá a dar acceso a la Champions League, se circunscribe a andaluces y gallegos.

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Los números del Betis para certificar la Champions

Las cuentas son bien sencillas. Al Betis le valen dos victorias en estas tres jornadas para que la quinta plaza sea matemática. En caso de no hacerlo, también puede lograrlo según lo que haga su único rival. Le bastaría con que el Celta de Vigo pierda uno y al menos empate otro. Si se dan estos resultados, haga lo que haga el conjunto verdiblanco certificaría esa quinta plaza.

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Lo podrá conseguir incluso en la próxima jornada, ya que si el Betis gana al Elche y el Celta de Vigo cae ante el Levante, le sacaría ya siete puntos de ventaja a falta de dos fechas. De ser así, los verdiblancos serían quintos de manera definitiva.