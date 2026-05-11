Basilio García Sevilla, 11 MAY 2026 - 20:17h.

El club critica la distancia entre los aficionados y el equipo a su llegada al estadio

La millonaria diferencia para el Betis entre quedar 5º, 6º o 7º en LaLiga

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El Real Betis Balompié se ha hartado del trato que recibe por parte de la Subdelegación del Gobierno y ha emitido este lunes un comunicado en el que critica las decisiones de este organismo que afectan, especialmente, a sus aficionados, y que llevan ocurriendo desde temporadas pasadas cuando el equipo aún jugaba en el Benito Villamarín.

En concreto, en el seno del club y el beticismo ya hace mucho tiempo que se señala a Francisco Toscano Rivero, subdelegado del Gobierno en Sevilla, por sus medidas restrictivas en torno al estadio en el que juega el Betis, aumentando paulatinamente la distancia entre los aficionados y el autobús oficial del equipo verdiblanco a su llegada a los partidos, evitando cualquier contacto y ambiente en torno al vehículo.

Esta situación, que también ha sido denunciada desde la acera nervionense en el acceso al Sánchez-Pizjuán, se ha recrudecido con el traslado al Estadio de La Cartuja, aumentándose esa distancia "pese a las reiteradas peticiones del club", indica el comunicado. La gota que ha colmado el vaso ha sido la petición para que se flexibilizara esta distancia este martes para el partido antel Elche, recibiendo el Betis la enésima negativa.

En marzo de 2025, Toscano defendió sus decisiones en la víspera del derbi disputado entonces en el Villamarín. "Es uno de los ejemplos de un criterio policial. Es un criterio que toma la Policía en base a fundamentaciones de seguridad. Hay una serie de condicionantes, hace unos años hubo algunos incidentes en la llegada de los equipos al estadio y eso provocó que la Comisión Antiviolencia generará una reunión con ambos clubes y la Policía. Es complejo, es difícil, el equilibrio entre la seguridad y la voluntad de los seguidores de un equipo. ¿Seremos capaces de encontrar esa fórmula? En eso estamos, espero que la Policía Nacional, pueda encontrar algún mecanismo en el que se esté lo más cómodo posible". ", explicaba.

El comunicado del Betis

El Real Betis Balompié quiere manifestar públicamente su malestar con la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla y el Cuerpo Nacional de Policía por la distancia insalvable que disponen entre los aficionados béticos y los jugadores en el acceso al Estadio los días de partido.

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En los últimos años se fue aumentando la distancia entre los béticos y el autobús del equipo en el acceso al Estadio Benito Villamarín, pese a las reiteradas peticiones del Club para hacer más viable la conexión de los aficionados con los jugadores. Con el traslado al Estadio La Cartuja se ha aumentado incluso más esa lejanía, no existiendo conexión alguna entre los seguidores y el equipo en los accesos. Todas las solicitudes y diferentes alternativas planteadas por el Real Betis han sido rechazadas por el Cuerpo Nacional de Policía para los partidos más importantes de la temporada. Para el encuentro de mañana frente al Elche CF, en el que nos jugamos la clasificación para la UEFA Champions League, hemos vuelto a recibir la misma y taxativa negativa.

El Real Betis ha querido promover que la afición dé el máximo apoyo a nuestros jugadores en estos partidos clave de la temporada, tanto en los días previos como en la llegada del equipo al Estadio y en el interior del recinto. Esta práctica se facilita en todos los estadios de España, haciendo compatibles los recibimientos con la lógica seguridad. En los últimos días hemos visto incluso cómo se ha facilitado la cercanía de los seguidores con el bus del Sevilla FC. Se ha generado de esta manera un importante agravio comparativo con el Real Betis Balompié y con los béticos. Tras haber elevado una consulta por escrito a la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla no hemos obtenido respuesta por su parte, sólo la negativa a hacer cualquier modificación en este sentido de cara al partido contra el Elche CF.

El Club quiere poner en conocimiento de todos los aficionados béticos el estado actual de esta situación tras haber recibido numerosas quejas y reclamaciones por parte de nuestros socios. La entidad seguirá trabajando con estas instituciones para garantizar la seguridad en los partidos que, como ocurre en todos los puntos de España, debe ser compatible con la fiesta del fútbol.