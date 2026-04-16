Álvaro Borrego 16 ABR 2026 - 19:20h.

A las 19:07, coincidiendo con la fecha de fundación del club, miles de béticos realizaron un espectacular bengaleo

Isco decidirá cuándo y cuánto tiempo reaparece

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Esto es histórico. El Real Betis afronta este jueves la posibilidad de colarse por primera vez en su historia en unas semifinales de Europa League. El regreso de Isco Alarcón ha disparado las esperanzas del club, que evitaría hasta el Aston Villa, presumible favorito, hasta una supuesta final. Todo ello sabiendo que en juego está también la posibilidad de que el quinto de LALIGA obtenga una plaza para la próxima edición de la Champions League. Y, por si fuera equipo, con el factor en cancha a favor. Argumentos de sobra para que los béticos afronten esta como una de las citas más importantes de su historia. Algo que también saben los ultras...

Los integrantes de Gol Sur 1907, grada de animación del Real Betis, citaron a los béticos desde las primeras horas del día para teñir de colorido la zona y afinar las gargantas antes del partido marcado en rojo (o en verde) desde que salió el sorteo de la Europa League. Habrá tifo y muchas sorpresas más, pero los ultras verdiblancos, dada la prohibición de pirotecnia en los estadios españoles, pidieron a todos los aficionados ayudar a trazar una imagen memorable. Histórica. Única. Un bengaleo espectacular a las orillas del Río Guadalquivir.

Bengalas, botes de humo y mucho colorido. Eran las 19.07 horas y La Cartuja -en la zona del rocódromo- estallaba de júbilo.

Un partido que cambia dinámicas, que puede marcar la temporada, que escribe un capítulo más en esta bonita historia del Real Betis en Europa. En lo que se refiere al encuentro, se espera un llenazo histórico en La Cartuja. El club ya anunció que se han vendido todas las localidades, por lo que habrá más de 66.000 espectadores frente al Braga. Será esta la mayor entrada de la historia de los equipos andaluces en competición continental, teniendo en cuenta además que la UEFA reduce por protocolo el aforo para este tipo de compromisos.