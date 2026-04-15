Isco decidirá cuándo y cuánto tiempo reaparece

Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 18:27h.

El Betis no quiere tomar muchos riesgos y su vuelta al césped se decidirá en función de sus sensaciones

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Isco Alarcón está de vuelta. El malagueño ha regresado a una convocatoria 140 días después de la lesión que sufrió contra el Utrecht, ahora en un escenario bien distinto, a las puertas de unas semifinales de Europa League. Es esta la noticia más esperada para el beticismo, con el impulso anímico que debe suponer el regreso del mejor futbolista de la plantilla del Real Betis. No obstante, su estado físico sigue siendo toda una incógnita y ni mucho menos está para salir de inicio. Si bien las sensaciones son positivas y el futbolista ha aguantado de manera satisfactoria el aumento de las cargas, en el club no quieren correr riesgos y ya ha advertido Manuel Pellegrini que será el propio futbolista quien decida cuándo reaparecerá y cuánto tiempo es capaz de asumir su cuerpo sin opciones de recaída.

El entrenador del Real Betis ya advertía que "no hay que apurarlo más de la cuenta" y aunque lo haya incluido en la convocatoria, todavía "no está para muchos minutos ni para una parte completa". Según cómo se desenvuelva el partido valorarán si tiene opciones de jugar, de lo contrario irá sumando minutos de manera progresiva frente a Girona y Real Madrid.

Sea como fuere, su regreso a una convocatoria obedece más a un impulso anímico que a una apuesta real por lo deportivo. Pellegrini ya advirtió que no se tomarán riesgos innecesarios y según el transcurso del encuentro, en consonancia con las sensaciones del futbolista, se tomaría una decisión: "Veremos para qué rato está. Lo va a ir planteando el partido. No queremos exigirlo más antes de tiempo".

¿El fin a su calvario?

Desde su llegada al Betis hace dos años y medio, Isco se ha convertido en un referente en el vestuario pese la concatenación de infortunios que le han acompañado desde que se lesionara en mayo de 2024, en las vísperas de la Eurocopa. Una falta de consolidación en el callo de esa fractura obligó nuevamente al malagueño a pasar por el quirófano en septiembre de ese año, pero logró reaparecer a tiempo para jugar 33 partidos y liderar al equipo en su primera final europea, contra el Chelsea.

Antes de empezar esta temporada, en un amistoso en su Málaga natal sufrió un choque con el malaguista David Larrubia y una nueva fractura de peroné que lo tuvo inactivo hasta que reapareció cien días más tarde en Liga ante el Girona y lesionarse a los cuatro días ante el Utrecht en la jugada con el marroquí Amrabat. Por eso no se tomarán riesgos innecesarios. Isco Alarcón reaparecerá de manera progresiva, pero sin forzarlo más de la cuenta.