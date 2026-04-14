Isco Alarcón reaparece para la UEFA

Álvaro Borrego 14 ABR 2026 - 18:09h.

El malagueño ha posado con el brazalete en las imágenes protocolarias de la UEFA y podría entrar en la convocatoria para el partido contra el Braga

El Betis, pendiente de ingresar casi 5 millones

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El regreso de Isco Alarcón a los terrenos de juego está un poquito más cerca. El astro malagueño ha respondido bien al aumento de cargas de trabajo a las que se ha sometido en los últimos días e incluso podría ser una de las grandes novedades de la convocatoria de Manuel Pellegrini para este jueves. La Cartuja será testigo de una noche histórica, ante la que puede ser la primera clasificación del Real Betis para unas semifinales de Europa League. Una cita en la que podría estar ya, al menos desde el banquillo, el mediapunta, una de las grandes esperanzas del beticismo en este sprint final de la temporada.

Sin ir más lejos el propio Isco Alarcón ha realizado esta semana las imágenes protocolarias para la UEFA. En las citadas, recogidas en los portales oficiales, el malagueño presume de capitanía y ha sido utilizado por propio el organismo internacional para darle más lustre si cabe al partido.

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Isco lleva ya tiempo entrenándose junto al resto de sus compañeros y hoy ha vuelto a hacerlo en la penúltima sesión antes del duelo frente al Braga. El mediapunta de Arroyo de la Miel, en los minutos abiertos a los medios, se ejercitó con aparente normalidad al mismo ritmo que el grupo, lo que apunta a que, junto al apoyo moral de viajar con sus compañeros a la ida de los cuartos europeos, ya pueda ir entrando en alguna convocatoria.

Será Manuel Pellegrini el que informe este miércoles en la previa del duelo ante el Braga sobre si Isco está para entrar en la lista ante el conjunto portugués o si lo hará en una citación posterior para los duelos ligueros ante el Girona o Real Madrid, los próximos 21 y 24 de abril, respectivamente.

Isco atisba su vuelta tras un calvario de infortunios en el que figura la lesión sufrida en su Málaga natal a finales de agosto en un amistoso previo al comienzo de la Liga y, sobre todo, la jugada con la que volvió a lesionarse a finales de noviembre en competición europea ante el Utrecht holandés en una desafortunada acción con su compañero Sofyan Amrabat.