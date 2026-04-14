Basilio García Sevilla, 14 ABR 2026 - 14:25h.

El malagueño sigue completando entrenamientos y su regreso está cada vez más cerca

Manuel Pellegrini explica lo de Antony y Abde y pide paciencia con la vuelta de Isco al Betis: "Es difícil"

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Aunque el Real Betis Balompié tiene objetivos importantes por delante y muchas esperanzas puestas en lo que está por venir, una de las noticias que esperan todos los béticos es el regreso de Isco Alarcón. El malagueño va aumentando su trabajo con el grupo en los entrenamientos, y su vuelta a una convocatoria, al banquillo y al terreno de juego en un partido oficial está cada vez más cerca.

Este martes, Isco ha sido uno de los protagonistas del entrenamiento programado por Manuel Pellegrini, el penúltimo antes de recibir al Sporting de Braga en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Al crack verdiblanco se le ve cada día mejor, va completando entrenamientos, y su convocatoria está muy cercana. ¿Tanto como para sentarse ya en el banquillo este jueves?

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El jugador viajó a Braga la semana pasada a pesar de no estar aún para jugar. No estuvo en el banquillo del estadio portugués, pero sí convivió durante todo el viaje con el grupo. El jugador está deseando reaparecer, pero en el club le tienen que frenar ante el riesgo de que no pueda estar en el tramo final de la temporada por una recaída. Con la ausencia de Lo Celso en la lista europea, su concurso sería clave si el equipo sigue superando rondas.

Además de que el argentino no está inscrito, el Betis cuenta con la baja de Natan por sanción y las de Junior Firpo y Ángel Ortiz, que no han entrenado este martes y están descartados. Sin ellos, las fichas del primer equipo inscritas en Europa se reducen a 22 -Ángel Ortiz forma parte de la lista B- e Isco podría ser ese número 23.

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Prudencia en el Betis

Con todo, en el club siguen el discurso de prudencia de Manuel Pellegrini, y este lunes el CEO Ramón Alarcón marcó su regreso para los próximos partidos ligueros. “No queremos presionarle”.

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“Soy optimista y espero que esté en breve con el equipo. No sabemos si será en Girona, contra el Madrid o el partido de ida de las semifinales, si lo hubiera. Espero que Gio e Isco nos den ese empuje final para que el barco dé un arreón final”, explicaba en Radio Sevilla. Este miércoles, cuando Pellegrini ofrezca la convocatoria, se conocerá si vuelve, al menos, a vestirse de corto.