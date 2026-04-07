Isco Alarcón pone su look a punto para su regreso

Saray Calzada 07 ABR 2026 - 10:53h.

Isco Alarcón prepara su look para la vuelta a los terrenos de juego

La magia de Isco está de vuelta; los primeros detalles de calidad en su vuelta a los entrenamientos

Compartir







Isco Alarcón está más cerca de volver a pisar un terreno de juego. El jugador del Betis ya se le ve realizando parte de los entrenamientos con el grupo y eso tiene el beticismo muy contento. No se sabe en qué partido o en qué momento reaparecerá, pero sí que parece que se va a producir pronto.

El futbolista se machaca en el campo para volver y hay una pista que se suma a lo que ya se sabe en lo deportivo. Isco ha pasado por una peluquería para poner su look a punto para el regreso. Estos meses se le ha visto con unas barbas largas y con el pelo también más largo, pero ha pasado por una barbería y se lo ha arreglado. "Se viene", decía la cuenta del establecimiento al que ha ido el jugador del Betis.

PUEDE INTERESARTE La primera imagen de Isco Alarcón con el resto de sus compañeros tras su lesión

Isco Alarcón, cada vez más cerca

Isco lleva fuera cinco meses y hay muchas ganas de verle de nuevo en el césped. El jugador es una pieza vital para Manuel Pellegrini y cuando él está en el campo pasan cosas diferentes. Ahora ya hace entrenamientos parciales con el grupo y es cuestión de días que se le pueda ver de nuevo en un terreno de juego. En el club no hay prisa por su reaparición después del historial de lesiones y todos los pasos que se den serán sobreseguro.

Hasta ahora se han cumplido los plazos que se establecieron para su regreso. Isco llegaría en un momento clave de la temporada. Con el Betis peleando por meterse en Champions y con los cuartos de la Europa League por disputarse. Habrá que ver si llega para el encuentro de vuelta, ya que para el de ida no tiene pinta que vaya a reaparecer. El nivel del jugador se necesitan para momentos como este y los aficionados verdiblancos están deseando verlo.