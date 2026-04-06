Los gestos del atacante señalan a Ramón de la Fuente

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Lamine Yamal no acabó nada contento en el Metropolitano. El FC Barcelona acababa de dar un golpe a LaLiga tras ganar al Atlético de Madrid poco después de que el Real Madrid perdiera en Mallorca. Una ventaja de 7 puntos de diferencia refrendada gracias al gol final de Robert Lewandowski, que puede valer medio título. Y aún así, el internacional español no celebró ese tanto en el minuto 88.

¿Por qué? Las cámaras ya habían captado que Lamine acabó enfadado. Cuando Lewandowski marcó, todos sus compañeros se fueron con el polaco, pero el español se quedó solo en la otra banda, ausente. No hizo ni un solo gesto de efusividad, como si la cosa no fuera con él.

Ahora, las cámaras de Dazn han captado qué había detrás de ese enfado. Poco antes, Lamine se la había jugado en solitario con un disparo con la zurda que se fue muy desviado. Desde el banquillo, Ramón de la Fuente, preparador de porteros, salió de la zona técnica para pedirle mayor circulación de balón. Y fue ahí cuando Yamal reaccionó con un gesto de desaprobación.

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El enfado de Lamine Yamal con Ramón de la Fuente

Primero, señaló el marcador y el minuto de encuentro, justificando el hecho de jugársela en solitario. Luego, levantó dos veces el brazo derecho en señal de enfado. En ese momento, Lamine era el único que miraba el banquillo, pues los otros futbolistas del Barça estaban de espaldas, y De la Fuente era el único que daba indicaciones.

Luego llegó el enfado final. El '10' no celebró el 1-2, pero es que además se fue directamente al vestuario del Metropolitano. Tuvo un gesto de desaprobación con Hansi Flick cuando se lo cruzó en la banda. No estaba molesto con el técnico, sino con el preparador de porteros. Y lo hizo visible durante todo ese tramo final del encuentro.