"Lo de Gerard Martín es el mejor ejemplo de lo que tiene que ser una roja directa", expone el excolegiado

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Xavier Estrada Fernández atiza al Comité Técnico de Árbitros. El excolegiado ha pasado este lunes por El Club Uría, el programa de Rubén Uría, y se ha mostrad muy crítico con las decisiones del CTA sobre la acción de Gerard Martín sobre Thiago Almada en el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, en la que Busquets Ferrer enseñó en un principio la tarjeta roja para, después de que le llamaran desde el VAR, dejarlo en amarilla.

"Lo de Gerard Martín es una roja que es el mejor ejemplo de lo que tiene que ser una roja directa y que Busquets Ferrer caza muy bien en el terreno de juego. Es difícil para un árbitro verla con la velocidad que lleva. No puedo entender, con la dificultad que tiene, que luego entre el VAR", ha declarado Estrada durante la entrevista, acusando al VAR de "destrozar" la decisión de campo.

Además, el colegiado ha lanzado un serio aviso al Atlético de Madrid: "No puede ser que cada jornada tengamos jugadas polémicas que no deberían de serlo porque son fáciles de resolver en el campo y con el VAR. Hemos visto que las cartas, comunicados y protestas de los clubes no están sirviendo para nada. El Comité se las toma a despecho, como una provocación, y la toma con los clubes volviendo a designar árbitros que saben que están mal vistos por algunos clubes".

Estrada cree que el CTA incluirá la acción este martes en Tiempo de Revisión. "Creo que el Comité va a decir que la roja de Gerard Martín es una roja muy clara. No podría entender otra cosa. Lo primero que haces es compararla con otras situaciones, y si en una has tomado una decisión y has dicho que eso es roja, en esta no queda otra", argumentó.

El catalán, además, se ha mostrado algo enfadado por la gestión de Busquets Ferrer en comparación con lo que hizo Munuera Montero en la jornada anterior tras expulsar a un jugador del Real Madrid: "A unos les amonestan y expulsan, a otros van y les explican la jugada. Esa roja a un jugador del Madrid, Munuera Montero va y le explica al míster de Madrid por qué le expulsa. También nos lo tendrían que explicar".