Celia Pérez 06 ABR 2026 - 07:32h.

Tras acudir al VAR, Busquets Ferrer le quitó la cartulina roja que le enseñó en primera instancia

Simeone se muerde la lengua por la roja retirada a Gerard Martín: "Cuando una jugada es tan clara, no hace falta ni hablar"

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El Atlético de Madrid cayó este sábado en el primer duelo, de los tres que ambos tienen que afrontar en apenas diez días, frente al FC Barcelona. A pesar de que el cuadro de Diego Pablo Simeone se adelantó por medio de Giuliano, los goles de Rashford y Lewandowski evitaron que los tres puntos se quedaran en el Metropolitano. Fue un duelo de alta intensidad en el que el VAR tuvo que actuar y que no ha estado exento de polémica tras la tarjeta roja retirada a Gerard Martín por Busquets Ferrer tras consultar el VAR.

El colegiado balear, tras expulsar a Nico poco antes del descanso, arrancó la segunda con una roja directa a Gerard por un pisotón a Thiago Almada en el centro del campo. Mientras el argentino se dolía sobre el campo, desde el VAR llamaron a Busquets Ferrer y este acudió al monitor a comprobar la jugada antes de terminar quitando la expulsión a Gerard Martín para alivio de un Hansi Flick.

Una acción que Santi Cañizares cuestiona en El Partidazo de COPE. "Yo aquí veo muchos errores. El primero de bulto es que no es una jugada manifiesta. No es un error manifiesto. Puede expulsar o no. Es interpretable. Yo no expulsaría en la vida porque es un accidente del fútbol. Es un accidente, no hay mala intención ni tampoco hay una violencia extrema, pero es que se ha expulsado en otros sitios. Y sobre todo, claro, es normal que el árbitro confíe en el del VAR. El VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada. Una vez que entra, es normal que confíe en el que está sentado en el sofá tranquilamente. Debe tener esa confianza también en esa persona que está ahí tranquilamente analizando que lo puede analizar, que hay más árbitros alrededor. Yo entiendo al árbitro", señaló.