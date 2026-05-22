Basilio García Sevilla, 22 MAY 2026 - 17:46h.

Al tratarse de un contrato privado, se podría firmar en domingo y enviarse el lunes al CSD, que tiene que dar luz verde

La indecisión que 'frena' la planificación del Sevilla

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El proceso de venta del Sevilla FC sigue su curso, aún con las dudas de si todo estará correcto por parte de los dos lados cuando llegue el día en que todo debe cerrarse. Este viernes, tal y como se había anunciado, se ha producido otra maratoniana reunión entre los abogados de la parte vendedora -las familias de máximos accionistas- y la compradora -Sergio Ramos y Five Eleven Capital-, en la que el punto principal era la redacción y revisión por completo del contrato de compraventa, que ha quedado perfilado.

Se trata del tercer encuentro de la semana entre las partes a través de sus representantes jurídicos. La primera reunión fue el lunes, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde la parte compradora pudo comprobar el estado de los títulos que quiere adquirir. Quedan pendientes un par de asuntos no jurídicos que, según fuentes de la negociación, no son relevantes. Así pues, los equipos de abogados siguen trabajando y lo harán la semana que viene con gran intensidad para intentar cerrar un acuerdo con una fecha límite: el 31 de mayo.

Ese domingo es el día en el que expira el plazo de la LOI de la que han disfrutado Sergio Ramos y compañía en los últimos meses para cerrar la operación. Al tratarse en primer lugar de un contrato privado, no se necesitaría acudir a notaría para que el acuerdo quedara rubricado, de modo que no hay problema alguno por hacerlo en día no laborable. Ese día, eso sí, el contrato de compraventa será firmado si las dos partes han hecho los deberes. Los vendedores tienen el porcentaje de acciones liberado estipulado y, sobre todo, los compradores aportan las garantías de pago en forma de avales. Los dos grupos afirman que así será, y a la vez dudan de la otra parte, aunque continúan poniendo toda la carne en el asador para que la operación se produzca.

Los plazos de la operación

Si todo acaba con final feliz, y así trabajan para ello las dos partes, el siguiente paso una vez se produzca la firma sería notificar el acuerdo al Consejo Superior de Deportes, que es quien tendría que dar el OK definitivo a la operación. El CSD examina al comprador y los beneficiarios, pero solo en cuestiones formales. Es decir, solo pararía el proceso si se incurriera en alguna prohibición, como tener propiedad en otra entidad que participe en las mismas competiciones.

Este proceso tiene una duración indeterminada que puede ir de dos a cuatro semanas, aunque teniendo en cuenta la relevancia del asunto y las fechas en las que se está cerrando, las partes intentarían apremiar para que la resolución fuera lo más rápida posible.

Una vez superado ese escollo, las familias, Sergio Ramos, Five Eleven y compañía se citarían en notaría con el OK del CSD en un plazo razonable para elevar a público lo acordado, un trámite indispensable para inscribir lo adquirido en el Registro de la Propiedad. Si no fuera así, la parte vendedora podría levantar los avales, pero esa sería una situación muy rocambolesca y poco probable.

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¿Y durante esas semanas?

La gran duda del sevillismo sería qué ocurriría durante el periodo que pasaría entre la firma del contrato y la toma de posesión definitiva de los nuevos propietarios. Lo lógico sería iniciar una especie de gobierno interino con decisiones compartidas. En el día a día seguiría estando al mando el actual consejo, pero no podrían tomar decisiones motu proprio que pudieran afectar al valor de la sociedad sin llegar a un acuerdo. Activar y ejecutar una ampliación de capital en este espacio de tiempo hasta el 30 de junio parece harto complicado.

En román paladino, a partir del 31 de mayo se podrán empezar a tomar decisiones en cuestiones tan relevantes como la planificación y el entrenador para la próxima temporada, pero siempre con mando en plaza de la futura propiedad si la negociación llega a buen puerto. Luis García Plaza espera una comunicación y José Bordalás deja su futuro en el aire mientras José Ignacio Navarro encabeza en estos momentos una dirección deportiva atada de pies y manos. Ninguno de los tres tiene el futuro asegurado. Ni tampoco el Sevilla FC.