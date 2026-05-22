Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 14:32h.

"El club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento", afirma el candidato a la presidencia

La despedida de Álvaro Arbeloa del Real Madrid: "He intentado hacerlo de la mejor manera, no a la mía"

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Enrique Riquelme ha comparecido en un acto de su firma, COX, realizado en Sevilla. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha confirmado que siguen trabajando para presentar una alternativa firme que pueda competir con Florentino Pérez para dirigir el club blanco durante los próximos cuatro años. De este modo, el empresario ha destacado que su principal intención es "recuperar los valores" del club, ya que considera que "algunos de ellos se han perdido en los últimos años". Del mismo modo, ha descartado hablar de nombres propios, pero tiene claro que el futuro de la entidad pasa por volver a convencer al talento de que vaya al Santiago Bernabéu en lugar de a otras ligas menos potentes pero más cuantiosas en lo económico. A continuación, sus palabras:

Sobre su presentación a las elecciones, Enrique Riquelme aún está ultimando detalles: "Seguimos trabajando 24/7 para crear una candidatura que realmente que después de 20 años sin elecciones, creo que democráticamente con respeto, estamos trabajando una candidatura seria, profesional, innovadora, una candidatura con una ilusión deportiva también, eso es fundamental, una etapa deportiva para los próximos años pero sabemos que tiene que dar resultado en el corto plazo", asegura.

En este sentido, tiene claro que la intención es que el Real Madrid vuelva a ser la referencia del fútbol europeo: "Una candidatura para poder devolverle al socio al club, ponerlo dentro, en el foco y sobre todo también una candidatura con con todo el respeto para todas las partes, una candidatura que realmente aparte de esta ilusión recupere los valores del club, que algunos de ellos se han deteriorado los últimos años. Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final. Entre esta noche y mañana temprano, la junta directiva tomaremos esa decisión, y ojalá. Yo soy de los que empuja a tomar esa decisión y poder estar al frente de la candidatura", expresa.

Sobre los fichajes, Enrique Riquelme lo tiene claro: "Los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado, los mejores siempre quieren venir. Es el mejor club. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que devuelva esa transparencia, esa gobernanza, democracia que atraiga y sobre todo ganadora. Que atraiga al talento, que el talento quiera venir. Lo hablaba ahora justo la junta accionista de Cox, lo importante del talento, el talento tiene que querer venir al Real Madrid, el club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento y hay que dar las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club, por lo tanto sí claro, todo el talento en el mundo será bienvenido al Real Madrid", explica.

Eso sí, no da nombres de posibles fichajes... al menos, todavía: "Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme", sentencia..