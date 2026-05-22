Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 10:31h.

"Lo hacen para crear una cortina de humo y tapar que llevan dos años sin ganar nada", afirma el presidente barcelonista

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Joan Laporta ha comparecido junto a Ronald Koeman y Rafa Yuste en un acto del FC Barcelona. El presidente barcelonista se ha expresado con mucha dureza respecto al dossier que el Real Madrid ha presentado a la UEFA por las supuestas irregularidades del 'Caso Negreira' y las reclamaciones arbitrales, calificándolas de "una cortina de humo" por la mala situación deportiva del conjunto blanco. Asimismo, ha respondido al posible fichaje de Julián Álvarez por el conjunto barcelonista, así como a la posibilidad de sondear a Erling Haaland, toda vez que Pep Guardiola se marchará del Manchester City. A continuación, sus palabras.

"A todo lo que, en relación al Barça, se dijo en esas intervenciones, en esa comparecencia de prensa, entiendo que todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades. Creo que lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada. Y, de alguna manera tienen que justificarlo. Y la mejor manera que ven es la de desviar la atención con este tema, que es un tema que ya no hay caso. Está más que acreditado que las pretensiones del Barça en este procedimiento son las que van a prosperar", asegura, sobre el ataque de Florentino Pérez y la presentación de un dossier ante la UEFA.

En este sentido, califica de falsedades las acusaciones de Florentino Pérez: "Lo que intentan es mantener este tema vivo para ir argumentando cosas que son, bueno, inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir, pero bueno", reflexiona. En este sentido, justifica una reacción dura por parte del FC Barcelona en contra del Real Madrid: "Cada uno hace lo que quiere, pero lo que no pueden pretender es que ante esas falsedades, además de que fue esperpéntico, no se reaccione", explica.

En este sentido, Joan Laporta insiste en que el club tomará medidas legales cuando estudie el caso y cuando así lo estime oportuno: "Yo entiendo que el club a mí me va informando. Como sabéis ahora soy presidente electo, tomaré posesión el 1 de julio. El club me va informando de que se están estudiando esas manifestaciones, para ser respondidas en el foro que corresponde", sentencia. De este modo, el presidente barcelonista carga duramente contra el Real Madrid y contra su presidente, Florentino Pérez, y tiene claro que, llegado el momento, responderán de forma legal.