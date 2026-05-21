Fran Fuentes 21 MAY 2026 - 09:12h.

El director deportivo del Barcelona responde a las preguntas de los medios

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Las previsiones en el FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes son muy positivas con respecto a la regla 1:1. El conjunto barcelonista ultima las operaciones que le van a permitir fichar con garantías verano, y con Julián Álvarez postulándose para salir del Atlético de Madrid, en el club están abiertos a todas las posibilidades. Así lo revela Deco, su director deportivo, que ha respondido a los medios de comunicación en las últimas horas. Y, entre otras cosas, admite que no se descarta en absoluto ni el fichaje del delantero argentino.

Sobre el tipo de jugador que quieren incorporar, de momento reconoce que están pensando en otro tipo de situaciones: "No es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar...", comenta, mientras que un periodista le interrumpe con una pregunta específica sobre Joao Pedro, jugador del Chelsea: "No, pero no es Joao Pedro. Os equivocáis todos", comenta entre risas.

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Sobre Julián Álvarez le preguntan si descarta ficharle, cosa que el portugués no hace, dejando una nueva broma: "¿Pero qué me estás contando? No descartamos ni fichamos a nadie. Estamos hablando de ello. ¿Cuántos días hace?", pregunta. "Dos, tres, pero hay que darse prisa, ¿no?", le comenta otro periodista. "A partir de ahí, no lo sé, ¿tú tienes prisa?", bromea.

Sobre la regla 1:1, Deco ni confirma ni desmiente que se vaya a alcanzar en las próximas semanas: "Son cosas internas. Nosotros lo que podemos garantizar es que vamos a trabajar como todos los años", asegura. Lo que sí deja ver es que el principal objetivo para el próximo curso es incorporar a un delantero centro: "Este año se nos ha ido un jugador importantísimo, que es Robert Lewandowski, y por supuesto tenemos que intentar reforzar al equipo. pero ya lo veremos", sentencia.

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En este sentido, Deco se muestra rejalado ante lo que apunta a ser un verano movidito. El director deportivo tiene mucho trabajo por delante, pero, dada su postura relajada, todo hace pensar que el club afronta un nuevo mercado de fichajes con optimismo.