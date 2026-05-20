Fran Fuentes 20 MAY 2026 - 08:51h.

En el club rojiblanco ahora sí que se plantean hacer caja con una venta millonaria del argentino

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Julián Álvarez apunta a ser el gran culebrón del verano en el Atlético de Madrid. El delantero argentino, cuyo futuro lleva en el aire varios meses debido a los rumores que sitúan al PSG tras su fichaje, amén del continuo interés del FC Barcelona, ha finalizado la temporada con un campeonato liguero discreto, pero unos números impresionantes en la UEFA Champions League. A sus 26 años, el ariete ha atravesado su segunda temporada como rojiblanco como la gran referencia ofensiva del equipo, y hasta hace bien poquito en la directiva rojiblanca se negaban en rotundo a su venta.

Ahora bien, eso puede haber cambiado en las últimas horas. Y es que, según informan en El Larguero de la Cadena SER, dentro del club hay quien ve con buenos ojos vender al argentino por una suma cuantiosa. El periodista Miguel Martín Talavera apunta que los movimientos y rumores vendrían porque su representante le quiere sacar a toda costa del Atlético de Madrid, por una cantidad millonaria, para poder cobrar una comisión importante. Al principio se coqueteó con el FC Barcelona y los últimos movimientos llegan con el PSG. Por su parte, en el Atlético de Madrid sería el propio Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, quien no vería con malos ojos vender a Julián Álvarez por una millonada.

El Barcelona se prepara para pagar más de 100 millones de euros por Julián Álvarez

En este sentido, también en El Larguero revelan que el Barcelona sí que tendría capacidad económica para acometer una operación que conlleve un desembolso por encima de los 100 millones de euros. Y es que prevén que, a partir del mes de junio o julio, el club entre de nuevo en la norma 1:1. Esto haría que, después de mucho tiempo, la entidad blaugrana pudiera ir al mercado con cierta preponderancia y contundencia para acometer los movimientos de Julián Álvarez y algún otro que se propongan.

Lo que sí tienen claro en el FC Barcelona es que no van a entrar en subastas con el Paris Saint-Germain. Reniegan de una confrontación directa, que saben que tienen perdida desde el minuto 1. Asimismo, esperan un nuevo gesto por parte de Julián Álvarez, tanto públicamente, donde ya dejó claro que no sabía si continuaría en el club rojiblanco, como en lo económico, donde tendrá que renunciar a una mayor suma de dinero, que le ofrecería el cuadro parisino en el apartado salarial, para vestir de azulgrana.