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La risa y el vacile de Joan Laporta cuando le preguntan por Julián Álvarez
Un niño aprovechó que le firmaba un autógrafo para preguntarle por Julián Álvarez
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Joan Laporta no se ha querido perder el viaje de su equipo a Pamplona y ha ido con la expedición. A la llegada a la comida de directivas, los medios de comunicación le han preguntado y una de las preguntas más recurrentes tanto para los directivos culés como para los del Atlético de Madrid es Julián Álvarez. Desde hace meses se rumorea con su posible salida. El futuro presidente de la institución azulgrana ha tirado de humor y de risas para deshacerse de la pregunta que le ha hecho un niño mientras le pedía un autógrafo. Pincha en el vídeo para verlo.