María Trigo 05 AGO 2026 - 07:54h.

El torneo ha comuniado la mala noticia hace unas horas

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Malas noticias para el tenis español y para Carlos Alcaraz. A pesar de que se le ha visto ya en estos últimos días hasta entrenar en pista al exterior y golpeando con fuerza la pelota en pista dura, aún no está listo para volver a competir. Había muchas esperanzas en que el tenista murciano pudiera disputar el Masters 1.000 de Cincinnati, previsto del 13 al 23 de agosto, pero se acaba de conocer que renuncia a ello.

Cabe recordar que Carlitos Alcaraz no compite desde el pasado abril por una lesión de muñeca y que ya renunció a disputar el Masters 1.000 de Montreal en tierras norteamericanas. Ya sólo queda saber si va a estar listo para jugar el US Open, el último Grand Slam de la temporada, o si decide seguir entrenando ya pensando directamente en la próxima campaña.

¿Por qué no juega Carlos Alcaraz en Cincinnati?

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro", dijo el director del torneo, Bob Moran. Además, las redes sociales oficiales del torneo también hicieron un anuncio público: "Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡Estamos deseando darte la bienvenida el próximo año! "

Falta por saber si como ha ocurrido en otras ocasiones, el propio Alcaraz emitirá algún comunicado oficial anunciando su baja. Lo cierto es que tras todos los progresos que se han visto estas últimas semanas y días, es un duro palo que aún no esté listo para probar su nivel compitiendo. Temporada muy dura para el tenista español tras venir de lograr el mejor curso de su carrera.