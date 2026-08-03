Rafa Jódar no puede con Fritz y se queda sin título en Washington

Javi Rayo 03 AGO 2026 - 21:37h.

El tenista de Leganés perdió por 7-6 y 6-4

El regreso de Carlos Alcaraz va ligado a sus primeros golpes de derecha, inéditos en los tres últimos meses

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Rafa Jódar se ha quedado sin el ansiado título de Washington. El tenista de Leganés sucumbió ante el tenista norteamericano en un partido muy igualado y que acabó resolviéndose por detalles. La lluvia, que volvió a retrasar el partido tras ser suspendido el domingo, no hizo acto de presencia en toda el partido.

Rafa Jódar pierde la final del Máster 1.000 de Washington

El tenista madrileño aguantó el primer set como un titán. Ambos tenistas llegaron al tie break tras hacer valer sus servicios pero ahí fue donde el norteamericano Fritz se hizo fuerte. Tras llevarse el primer set, Fritz hizo break en el primer juego del segundo set y encarriló la final. A partir de ahí, siguió mostrando su mejor versión y Jódar bajó varias velocidades, lo que le acabó por sobrepasar.

Oportunidad perdida para Rafa Jódar, que tenía la opción de sumar su segundo título como tenista profesional tras el conseguido en Marrakech hace unos meses. Una victoria que le habría catapultado más abajo del puesto 15 de la ATP. Ahora queda por saber si Jódar seguirá con la gira de pista dura en Cánada, donde debería jugar este mismo martes, o si se bajará del torneo debido a las pocas horas de descanso entre la final de Washington y su primer partido en el torneo canadiense.