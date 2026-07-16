Carlos Alcaraz desvela el carrete de sus vacaciones: el polémico yate, fútbol y "buena compañía"

Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUL 2026 - 13:16h.

El tenista murciano está de vacaciones mientras se recupera de la lesión en su muñeca

Carlos Alcaraz sigue con su recuperación y ya sube el ritmo de sus entrenamientos: "Por el buen camino"

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Carlos Alcaraz continúa disfrutando de sus vacaciones mientras se recupera de la lesión en su muñeca y ha querido compartir con sus seguidores algunos de los momentos más destacados de estos días de descanso. El tenista murciano ha publicado varias fotografías en Instagram en las que aparece relajado junto a sus amigos, siguiendo por televisión los partidos de la Selección Española y disfrutando de partidas a la PlayStation. A ese álbum también se ha sumado un vídeo publicado en su perfil de X, donde muestra el espectacular yate en el que está pasando estos días por la costa italiana, una embarcación que ha generado una importante polémica desde que trascendió su adquisición.

El polémico yate de Carlos Alcaraz

El yate se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del verano del murciano. La embarcación, valorada en torno a los diez millones de euros según El Confidencial, despertó en su momento un intenso debate por su elevado coste y por el lujo de sus instalaciones. En las imágenes que Carlos Alcaraz ha publicado en su Instagram aparece este yate y, además, en X ha publicado un vídeo de la parte exterior del barco grabado desde un dron, donde se observa las dimensiones y el lujo de la embarcación.

La “buena compañía” de Carlos Alcaraz durante sus vacaciones

Las vacaciones del tenista también han llamado la atención por otro motivo. La revista Semana ha publicado unas fotografías en las que Alcaraz aparece junto a una joven cuya identidad no ha trascendido. En las imágenes, ambos comparten diferentes momentos de complicidad durante la travesía por la Costa Amalfitana, lo que ha disparado las especulaciones sobre el posible inicio de una relación.

Por el momento, el propio Alcaraz no ha hecho ninguna referencia a esas informaciones y continúa centrado en disfrutar de unos días de descanso tras varios meses alejados de las pistas por su lesión de muñeca.