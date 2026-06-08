María Trigo 08 JUN 2026 - 13:57h.

Ha sido Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis

Alcaraz sorprende al mostrar su carrete de mayo entrenando en pista dura: "Un tipo diferente"

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Que Carlos Alcaraz se haya gastado varios de los muchos millones que ha ganado haciendo su trabajo en un yate ha levantado unas ampollas en el mundo del tenis que no terminan de entenderse muy bien. Hace unos días se hicieron virales unas declaraciones de Juan Carlos Ferrero criticando ese hecho, pero luego resultó que no fue así. En las últimas horas fue Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, el que criticó sin venir a cuanto la compra de la embarcación de Carlitos.

Según recoge el Corriere Della Sera, Binagi fue bastante claro al hablar de Alcaraz, Sinner y el yate: "Si me permitís una comparación, a diferencia de Carlos Alcaraz Jannik Sinner nunca se compraría un yate de seis millones de euros. Estoy muy convencido y dudo que alguien pueda probarme todo lo contrario. Hoy tenemos la suerte de tener un campeón caído del cielo, que muestra el camino y recuerda cada día la importancia del trabajo".

Binaghi presume del tenis italiano

En esa defensa del trabajo de Sinner, aprovechó para sacar pecho de todos los tenistas italianos que están ahora siguiendo sus pasos. Sin ir más lejos, otro italiano como Flavio Cobolli se plantó en la final de Roland Garros y le puso las cosas muy difíciles a Zverev.

"Todo el mundo busca el secreto del tenis italiano y todo comienza con ejemplos como el de Jannik, que se queda en pista sin quejarse de su condición física. Yo mismo, como exjugador, he conocido a una generación que pensaba que un poco de éxito bastaba para no seguir trabajando o hacerlo de forma mínima", quiso añadir Angelo Binaghi.

Además de los citados Sinner y Cobolli, ahora mismo destacan en el circuito ATP otros tenistas italianos como Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti o Fabio Fognini.