Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUN 2026 - 13:43h.

El jugador alemán dejó este divertido momento tras conseguir el primer Grand Slam de su carrera

El 'dineral' que se llevan Zverev y Andreeva por ganar Roland Garros 2026

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Alexander Zverev ya forma parte de la historia del tenis. El alemán conquistó este domingo el primer Grand Slam de su carrera al vencer a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros 2026. El bávaro pone fin a una larga espera marcada por varias finales perdidas y numerosas lesiones en momentos clave y tras más de cuatro horas de batalla en la Philippe-Chatrier, el número tres del mundo consiguió su ansiado sueño. La emoción acumulada por conseguir su primer gran título hizo que, en la rueda de prensa tras el encuentro, Zverev confesara que había bebido más champán de la cuenta y que estaba "un poco borracho".

Las declaraciones de Alexander Zverev después de ganar Roland Garros 2026

El tenista alemán era uno de los mejores jugadores de este siglo que todavía no había conseguido un Grand Slam y después de que Carlos Alcaraz se ausentara de Roland Garros por una lesión en la muñeca y que Jannik Sinner cayera en segunda ronda, todo se puso de cara para el bávaro. Zverev, al acabar el encuentro, explicó todo lo que había sufrido para conseguir su primer gran trofeo del circuito. "Hemos pasado por lesiones, hemos pasado por muchas penas, hemos pasado por derrotas. Hemos sido perdedores en momentos importantes, pero al final somos ganadores de un Grand Slam", dijo el alemán.

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El divertido momento de Alexander Zverev en rueda de prensa

La emoción acumulada le jugó una mala pasada a Zverev y el número 3 del mundo dejó un momento divertido en la rueda de prensa oficial tras la consecución de su primer Grand Slam. "Para ser sincero, estoy un poco borracho ahora mismo así que me estoy repitiendo un poco más de lo normal. Simplemente estoy feliz de estar aquí", confesó el alemán. El próximo gran torneo será Wimbledon, que comienza el 29 de junio y que, por el momento, no tendrá a Carlos Alcaraz entre sus participantes. Al igual que en Roland Garros, Sinner y Zverev partirán como grandes favoritos.