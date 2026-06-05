Juan Carlos Ferrero emite un comunicado por lo de Carlos Alcaraz y el yate: "Afecta "

María Trigo 05 JUN 2026 - 08:50h.

Explica que no se hizo una buena transcripción de la entrevista

Alcaraz sorprende al mostrar su carrete de mayo entrenando en pista dura: "Un tipo diferente"

Compartir







Juan Carlos Ferrero ha estallado en sus redes sociales. Una entrevista que dio en un medio italiano no se transcribió de la forma correcta y empezó a rular como la pólvora una frase sobre Carlos Alcaraz y también sobre la educación de sus hijos. Motivos que le han hecho publicar un extenso comunicado explicando lo ocurrido así como una imagen de las frases que realmente dijo en la citada entrevista.

El comunicado de Juan Carlos Ferrero

Lamentándolo, otra vez tengo que salir al paso de declaraciones o noticias erróneas o falsas. Ante las noticias con titulares como “Alcaraz no se habría comprado un yate conmigo, yo educo así a mis hijos” y similares.

Quiero hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Cuando se publica una noticia, especialmente si afecta a la imagen pública de una persona o incluso a sus relaciones personales, es imprescindible comprobar y corroborar la información antes de difundirla.

La desinformación o la falta de rigor no es buena. Si se cita una entrevista o se transcriben unas declaraciones, lo mínimo exigible es asegurarse de que se han reproducido correctamente.

Sinceramente, cada vez me cuesta más conceder entrevistas. Recibo constantes solicitudes y siempre intento atender a los medios con respeto y buena disposición. Por eso resulta especialmente frustrante que ocurran situaciones como esta, en las que unas declaraciones mal transcritas generan titulares equivocados que después se multiplican rápidamente.

En la entrevista no me referí en ningún momento a la educación de mis hijos, y además pienso que adquirir un yate no tiene porque ser ni bueno ni malo. Por suerte, la entrevista (que se hizo en ingles) quedó transcrita por la ATP, por lo que adjunto el texto para que cualquiera pueda comprobar lo qué se dijo.

Y aprovecho también para dirigirme al público y a los aficionados: no os creáis todo lo que leéis. Contrastad la información, acudid a las fuentes originales siempre que sea posible y sacad vuestras propias conclusiones.