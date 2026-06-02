María Trigo 02 JUN 2026 - 08:42h.

El murciano trabaja duro en su recuperación mientras disfruta de su familia y amigos

El vídeo de Alcaraz jugando al fútbol en la playa que invita al optimismo

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Ha tenido que decir adiós a Roland Garros y a Wimbledon además de a varios torneos importantes. Un revés tras la mejor temporada de su vida que nadie se esperaba. A pesar de ello, en cada acto público, Carlos Alcaraz no ha dudado en sacar su mejor sonrisa. Aunque haya pasado momentos muy duros, las imágenes que él mismo ha publicado en sus redes sociales acaban de cambiarlo todo.

"Un chico diferente en mayo" ha comentado Carlitos al sacar a la luz un amplio carrete de imágenes de dicho mes. Un periodo en el que ha cumplido 23 años, ha pasado mucho tiempo en familia, ha viajado, ha hecho barbacoas, se ha dejado ver con coleta y ha trabajado duro en la recuperación de su lesión de muñeca.

Aún con la aparatosa férula puesta en su mano derecha, el murciano sorprende al mostrar que ha estado entrenando en pista dura aunque manejando la raqueta con la mano izquierda. Como se puede ver en el vídeo superior, cuando llegaba el momento de golpear con la derecha, lo hacía al aire y era con la izquierda con la que pasaba la bola.

Sin duda, un paso adelante de cara a una recuperación a la que aún le queda, como él mismo dijo el pasado 19 de mayo: "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. ¡Seguimos trabajando para volver lo antes posible!".

Con estas últimas imágenes queda claro que ya todos sus esfuerzos están centrados en volver en la gira por pista dura pensando en el último Grand Slam de la temporada, el US Open que se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre. Carlos Alcaraz se machaca pensando en conquistar Nueva York por tercera vez y saca a la luz esta imágenes justo después de que se hiciera viral un vídeo suyo jugando en la playa ya sin férula.

El carrete de Carlos Alcaraz