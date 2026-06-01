"No hemos recomendado nada a nadie", responden desde la patronal

Sergio Ramos responde al posible regreso de Monchi

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LaLiga, sin noticias de Five Eleven Capital desde marzo. Tras la rueda de prensa de Sergio Ramos, ElDesmarque se ha puesto en contacto con la patronal para conocer su postura acerca de la posible compra del Sevilla FC por parte del exfutbolista y la posible ampliación de capital que, según Ramos, en un principio iba a ser de 80 millones de euros y finalmente iba a subir hasta los 120 millones.

"LaLiga nos recomienda que hay que realizar una ampliación de capital de 120 millones de euros antes del 30 de junio para garantizar la viabilidad del club", ha declarado Ramos en su comparecencia de este lunes ante los medios, en la que ha explicado la compra fallida del club, mostrándose abierto a seguir negociando.

La respuesta de LaLiga a Sergio Ramos

Desde el organismo, en conversaciones con este medio, admiten que se reunieron con Five Eleven Capital la primera semana de marzo, contando además con la autorización del propio Sevilla. Por contra, desmienten que recomendaran al grupo hacer una ampliación de 120 millones, si bien admiten que esa cifra, aproximadamente, coincide con las pérdidas anuales de los últimos años que computan de manera negativa para las cuentas del club de cara al Fair Play Financiero.

Según LaLiga, Five Eleven Capital preguntó sobre una posible ampliación de capital de 80 millones de euros y los efectos que tendría. Desde entonces, aseguran que no han vuelto a tener ni una sola noticia del grupo. "Cero", recalcan, insistiendo además es que no han hablado "nunca" de manera directa con Sergio Ramos.

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"No hemos recomendado nada a nadie. Habrá salido la cifra de 120 millones porque son las pérdidas que penalizan en el Fair Play", sostiene LaLiga. "Nos preguntaron por 80 millones y a partir de ahí, cero", insisten, dejando claro que no ha vuelto a haber contactos entre las dos partes.