eldesmarque.com 01 JUN 2026 - 15:15h.

El exciclista asumirá la coordinación de Deportes y Actividades Lúdicas en el Partido Popular

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VigoLa presidenta del Partido Popular de Mos, y también alcaldesa de la localidad pontevedresa, Nidia Arévalo presentó a su nuevo equipo directivo pensando en las elecciones locales del año 2027 que se celebrarán en el mes de año. La gran sorpresa es la presencia de Óscar Pereiro, el ganador del Tour de Francia en 2006, se incorpora a la Ejecutiva del Partido Popular de Mos para asumir la coordinación de Deportes y Actividades Lúdicas. El exciclista, muy conocido por su presencia en infinidad de medios de comunicación, salta a la arena política en la villa que lo vio nacer hace 48 años.

La reunión de la nueva ejecutiva surgida tras la celebración del Congreso Local se celebró en el Pazo de Mos. Se trata del primer acto de cara a la preparación de las elecciones locales en las que Nidia Arévalo aspira a revalidar la mayoría absoluta, la quinta para la alcaldesa mosense. La viguesa es alcaldesa de Mos desde el año 2008.

Con el campeón del Tour de 2006 Nidia Arévalo forma un equipo con las siguientes áreas: Alejandro Pérez asumirá el área de Comunicación y Estrategia Electoral; Ana Cabaleiro estará al frente de Igualdad y Violencia de Género; Jaime Rodríguez coordinará Movilidad; Francisco Campo se responsabilizará de Urbanismo e Infraestructuras; Verónica Costas liderará Participación Ciudadana; Jaime Loureiro asumirá Juventud y Nuevas Generaciones; Arancha Mañas coordinará Economía y Sostenibilidad; Ignacio Alonso estará al frente de Educación y Nuevas Tecnologías; Serafín Castro asumirá Cultura y Fiestas; y Óscar Pereiro coordinará Deportes y Actividades Lúdicas.

Según explicó la presidenta Nidia Arévalo, esta primera reunión es el punto de partida para "comenzar a organizar los distintos grupos de trabajo y activar una estructura basada en la cercanía, en la participación y en el contacto permanente con los vecinos". La presidenta local destacó además que el objetivo del partido en esta nueva etapa pasa por "seguir escuchando a la gente y construir un proyecto sólido para continuar haciendo avanzar Mos".