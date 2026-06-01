Las bromas también llegan

En directo, los accionistas y la afición del Sevilla FC esperan las explicaciones de Sergio Ramos
El camero toma la palabra este lunes
Ya hay fecha, hora y lugar para la rueda de prensa de Sergio Ramos en Sevilla
Día importante en Sevilla. Tras un largo proceso de compraventa finalmente fallido entre el Sevilla FC y Five Eleven Capital con Sergio Ramos como cabeza visible, las partes toman la palabra. El camero ha citado este lunes a los medios de comunicación en un conocido hotel hispalense para contar su versión de las negociaciones. Antes, y de manera inesperada, los accionistas del club comparten su testimonio señalando al todavía futbolista.
Con motivo de esta comparecencia especial, en ElDesmarque actualizamos minuto a minuto toda la información que rodee a las negociaciones ya rotas entre el Sevilla y el grupo Five Eleven Capital al que representa Sergio Ramos.
Sigue todas las novedades entre el Sevilla FC y Sergio Ramos, en directo
Algunas de las frases más demoledoras
"Sergio Ramos declaró el 27/5 su expresa voluntad de incumplir el acuerdo"
"Sabían que dinamitaban la operación"
"Este engaño estaba preparado hace meses"
"Ha sido una manifiesta falta de respeto"
"Una infracción brutal de acuerdos de confidencialidad"
Este es el comunicado completo de las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente
Noticia de última hora. Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente han lanzado un comunicado para ofrecer su postura en relación a la ruptura de las negociaciones con Five Eleven Capital y Sergio Ramos, al que le reclaman el pago de la cláusula penal por incumplimiento, "apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios". Unas horas antes de que el exjugador delSevilla FC ofrezca una rueda de prensa para dar su versión sobre la compra-venta fallida del club. Este mismo lunes se le ha requerido el pago de la penalización por incumplimiento de lo acordado, cumpliéndose la información avanzada por esta casa el pasado 29 de mayo.Ir a la noticia
Hoy se le ha requerido el pago de 500.000 euros
Además, los accionistas advierten a Sergio Ramos sobre posibles medidas legales y posibles reclamaciones por daños y perjuicios, si se incumplen los acuerdos de confidencialidad.
Bienvenidos
Aquí arranca la retransmisión de este directo especial con motivo de la rueda de prensa que Sergio Ramos ofrecerá esta tarde. Consulta todas las novedades previas a su comparecencia aquí, en ElDesmarque.