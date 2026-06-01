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En directo, los accionistas y la afición del Sevilla FC esperan las explicaciones de Sergio Ramos

Del Nido Carrasco, junto a Sergio Ramos
Del Nido Carrasco, junto a Sergio Ramos. Sevilla FC
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Día importante en Sevilla. Tras un largo proceso de compraventa finalmente fallido entre el Sevilla FC y Five Eleven Capital con Sergio Ramos como cabeza visible, las partes toman la palabra. El camero ha citado este lunes a los medios de comunicación en un conocido hotel hispalense para contar su versión de las negociaciones. Antes, y de manera inesperada, los accionistas del club comparten su testimonio señalando al todavía futbolista.

Con motivo de esta comparecencia especial, en ElDesmarque actualizamos minuto a minuto toda la información que rodee a las negociaciones ya rotas entre el Sevilla y el grupo Five Eleven Capital al que representa Sergio Ramos.

Sigue todas las novedades entre el Sevilla FC y Sergio Ramos, en directo

Las bromas también llegan

A pesar del momento tan delicado que atraviesa la entidad, algunos usuarios intentan aportar algo de humor

Algunas de las frases más demoledoras

"Sergio Ramos declaró el 27/5 su expresa voluntad de incumplir el acuerdo"

"Sabían que dinamitaban la operación"

"Este engaño estaba preparado hace meses"

"Ha sido una manifiesta falta de respeto"

"Una infracción brutal de acuerdos de confidencialidad"

Este es el comunicado completo de las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente

Noticia de última hora. Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente han lanzado un comunicado para ofrecer su postura en relación a la ruptura de las negociaciones con Five Eleven Capital y Sergio Ramos, al que le reclaman el pago de la cláusula penal por incumplimiento, "apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios". Unas horas antes de que el exjugador delSevilla FC ofrezca una rueda de prensa para dar su versión sobre la compra-venta fallida del club. Este mismo lunes se le ha requerido el pago de la penalización por incumplimiento de lo acordado, cumpliéndose la información avanzada por esta casa el pasado 29 de mayo.

Imagen de la Junta de Accionistas del Sevilla 2025
Kiko Hurtado
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Hoy se le ha requerido el pago de 500.000 euros

Además, los accionistas advierten a Sergio Ramos sobre posibles medidas legales y posibles reclamaciones por daños y perjuicios, si se incumplen los acuerdos de confidencialidad.

También lo podrás ver

Además de seguir todas las novedades en estas horas previas, cuando llegue el momento también podrás disfrutar de la señal en directo de la rueda de prensa que va a dar Sergio Ramos

Bienvenidos

Aquí arranca la retransmisión de este directo especial con motivo de la rueda de prensa que Sergio Ramos ofrecerá esta tarde. Consulta todas las novedades previas a su comparecencia aquí, en ElDesmarque.
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