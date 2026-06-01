Las bromas también llegan

Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 13:29h.

El camero toma la palabra este lunes

Ya hay fecha, hora y lugar para la rueda de prensa de Sergio Ramos en Sevilla

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Día importante en Sevilla. Tras un largo proceso de compraventa finalmente fallido entre el Sevilla FC y Five Eleven Capital con Sergio Ramos como cabeza visible, las partes toman la palabra. El camero ha citado este lunes a los medios de comunicación en un conocido hotel hispalense para contar su versión de las negociaciones. Antes, y de manera inesperada, los accionistas del club comparten su testimonio señalando al todavía futbolista.

Con motivo de esta comparecencia especial, en ElDesmarque actualizamos minuto a minuto toda la información que rodee a las negociaciones ya rotas entre el Sevilla y el grupo Five Eleven Capital al que representa Sergio Ramos.

Sigue todas las novedades entre el Sevilla FC y Sergio Ramos, en directo