Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 15:12h.

Ejecutar una ampliación de capital es una exigencia sine quan non de los accionistas para todo el que quiera hacerse con el paquete mayoritario de acciones

En directo, los accionistas y la afición del Sevilla FC esperan las explicaciones de Sergio Ramos

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Los grandes accionistas del Sevilla FC, representados por las familias Carrión, Guijarro, Alés, Castro y Del Nido Benavente, han anunciado que exigirán la ejecución de una ampliación de capital para todo aquel que quiera comprar el club. Dentro de este proceso de venta la citada será condición sine qua non para los grupos, particulares o fondos de inversión, interesados en adquirir un paquete mayoritario de acciones de la entidad. Una exigencia obligatoria que, según el comunicado emitido este lunes, no será elección de los compradores, "sino exigencia de los vendedores". Será esta la vía más rápida (se busca una venta exprés) para que la entidad pueda sanear sus cuentas en la medida de lo posible y aportar capital para poder inscribir nuevos refuerzos y dotar a la plantilla de mayores argumentos competitivos.

Una obligatoriedad especificada en el comunicado publicado hoy lunes por las grandes familias de accionistas. "Resulta necesario aclarar que, a todos los grupos, particulares o fondos de inversión interesados en adquirir un paquete mayoritario de acciones del Club, se les exigen desde el primer momento que, justo a continuación de la transmisión de acciones, se ejecute una ampliación de capital que pueda acelerar la recuperación de la entidad. No es elección de los compradores, sino exigencia de los vendedores", se puede leer en el escrito firmado en conjunto por las familias Carrión, Guijarro, Alés, Castro y Del Nido Benavente.

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En cualquier caso, y siendo leales a la verdad, no hacerla sería entrar en causa de disolución o entrar en concurso de acreedores, por lo que una ampliación de capital resultará vital para la viabilidad de la entidad. Sobre ello incidían este domingo Accionistas Unidos, Biris Norte y la Federación de Peñas, quienes emitieron un comunicado solicitando que esta se dé en las mismas condiciones que en 1997, de forma que se excluya el derecho de suscripción preferente y que sea el sevillismo quien salga en rescate del club ampliando el mapa accionarial al sevillismo de base.

Una posibilidad realmente compleja, dado que resulta prácticamente utópico que el sevillismo de base, con peñas, pequeños accionistas o sevillistas en particular, tengan el músculo suficiente como para alcanzar la cuantía económica que una ampliación de esta envergadura requiere. Sea como fuere, la ampliación de capital será condición sine quan non para el grupo, particular o fondo inversión que quiera comprar el paquete mayoritario de acciones.

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La ampliación de capital, eso sí, no será llevado a cabo por los poseedores actuales de la mayoría de acciones, quienes no están en disposición ni con ánimos de llevar a cabo tal inversión. A partir de hoy, con la ruptura con Sergio Ramos, las grandes accionistas del Sevilla FC han reconocido estar trabajando ya "en la recuperación de determinadas propuestas de grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del club, que habían quedado suspendidas por el período de exclusividad que" tenían con el grupo de Sergio Ramos. Estas otras ofertas, entre las que se encontraba las de Lappí y Fede Quintero, han permanecido a la espera durante todo este tiempo. Los contactos ya se han reanudado desde este lunes.