Jorge Morán 01 JUN 2026 - 14:04h.

El jugador disputará el Mundial tras su gran final de año en el Atlético

Rodri Hernández aparca la decisión sobre su futuro al final del Mundial

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Luis de la Fuente ofreció la lista de España para el Mundial 2026 y en ella apareció, de manera totalmente merecida, el nombre de Marc Pubill. El defensor ha terminado completando un gran año en el Atlético de Madrid y esto le ha servido para ir como uno de los centrales de la plantilla. Una convocatoria de la que ha tenido gran culpa Simeone, quién dio en la tecla para mejorar el nivel del español.

Aunque al inicio de temporada apenas tenía participación, Pubill fue poco a poco ganándose la confianza del míster. Lo hizo con mucho trabajo en los entrenamientos, pero sobre todo, gracias a un cambio de posición. Y es que después de varias bajas por lesión, Simeone pasó al defensor de la banda al centro de la zaga, convirtiéndose en uno de los más fiables de toda LALIGA.

Marc Pubill y las clases particulares con Simeone

Este polivalencia y su gran rendimiento en el centro de la defensa del Atlético han terminado de convencer a Luis de la Fuente para su convocatoria. Pero sin duda, gran parte de la culpa del llamamiento está en el pensamiento de Simeone. "Una de las personas a las que voy a estar agradecido siempre es el Cholo", comenzó diciendo.

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Dos posiciones distintas y un proceso que Pubill hizo junto a su entrenador. "Me ha dado una posición que no esperaba y me ha enseñado muy rápido. Se lo voy a agradecer toda la vida porque la verdad que me lo ha cambiado en poco tiempo", apuntó el defensor que develó incluso sus reuniones privadas con el técnico argentino. "Me enseñó los conceptos básicos de un central, me los enseño super rápido, tuvimos hasta clases particulares, asi que se lo voy a agradecer siempre", apuntó.

Pubill debutará con la Selección Española absoluta y lo hará a unas solas semanas de cumplir el sueño que tenía de pequeño de jugar un Mundial. "Sueñas con esto pero no me imaginaba que iba a ser tan rápido, estoy agradecido con los que han confiado en mi", zanjó en el Media Day de la Selección Española.