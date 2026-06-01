Rodri Hernández aparca la decisión sobre su futuro al final del Mundial

Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 13:14h.

Enrique Riquelme da más pistas sobre sus fichajes y señala a Rodri: "El perfil de los que debería tener el Real Madrid"

Centrado en la selección española

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Rodri Hernández fue el primer futbolista de la selección española en atender a los medios en el Media Day de España. El jugador del Manchester City recalcó la exquisita concentración que tiene el vestuario en lograr el objetivo final y no dio pista alguna sobre su futuro ahora que se le vincula en cierto modo a uno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid. Rodri se mostró totalmente centrado en el Mundial que da comienzo en pocos días.

La rueda de prensa de Rodri

Un Mundial: "Siempre especial y bonito representar a la selección, cuando hablamos de un Mundial más. Volver a tener ese feeling, de reencontrarnos todos. Cuando estemos todos volver a construir ese espíritu de equipo más que de selección". Queremos construir algo grande pero hay que ir paso a paso. Empezamos con la Nations League, luego la Eurocopa pero no nos creíamos nada más de lo que éramos. Hay que entender que hay que seguir construyendo este edificio".

Cómo te encuentras: "Pocas veces me he encontrado tan bien. Casi nunca había llegado a citas así tan descansado, es algo positivo el no tener tantos partidos. Va a ser un Mundial muy largo. Prepararnos al máximo. A nivel físico estoy muy muy bien y a nivel mental con ganas de llevarnos una medalla".

Futuro: "Estamos aquí para hablar del Mundial, en lo que compete a mi futuro esperaré al final. Forma parte del fútbol que puedan rondar nombres de jugadores para distintos clubes, pero estoy centrado. Soy capitán de la selección y mi responsabilidad es acatar eso. Centrarme en lo único que me compete ahora".

Diferente al ser el primer capitán: "No creo que cambie mucho mi rol. Con la experiencia que pueda tener. No creo que cambie mucho. A nivel de imagen requiere ciertas cosas y más ejemplaridad en muchos momentos. Sobre todo ser el soporte en los momentos de incertidumbre".

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Cómo ves a los tocados: He estado hablando con Nico y me hablaba con positividad, que estaba contento y sin apenas dolor. Esperemos que esta semana se enganchen ya con el grupo. Cuando eres más mayor cuesta un poco más. Mikel no lo sé pero entiendo que está todo bien. Tendrá que coger ritmo".

Te ves levantando la Copa: "Uno está aquí para ganar el Mundal, pero no pienso para nada en ese momento. Es un camino larguísimo y hay que ir construyendo cosas. Paso a paso. Lo que va a dictaminar que esta selección triunfe será el día a día, el ir creciendo, mejorando, corrigiendo. En ese crecimiento viene el éxito".