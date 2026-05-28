Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 19:36h.

Los diez palos de Florentino Pérez a Enrique Riquelme en la presentación de su candidatura: "Vienen a servirse del Real Madrid"

Los detalles deportivos de su campaña, a partir del sábado

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La batalla por la presidencia del Real Madrid sigue dejando disputas dialécticas y de promesas entre uno y otro candidato. Tanto Enrique Riquelme como Florentino Pérez presentaron ya sus respectivas candidaturas y lo que incluye cada una de ellas. La más novedosa, la del empresario residente en México, incluye fichajes estratosféricos. Esa está siendo una de sus grandes bazas durante los últimos días.

Casi desde que salió a la luz su candidatura, prometió que si había dos jugadores galácticos que ya estaban firmados si él se convertía en presidente. Posteriormente añadió que uno de esos jugadores disputaría en junio el Mundial de Estados Unidos México y Canadá con España. Ahora ha vuelto a dar un pasito más.

Sin dar nombres y a la espera de que llegue el sábado para comenzar a divulgar su proyecto deportivo y los mencionados jugadores, señaló a Rodri Hernández como el perfil del futbolista que necesita el Real Madrid. Así lo expresó durante su última entrevista en la ESPN.

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"Rodri es el tipo de jugador que tiene que jugar. Me encanta ese futbolista, es un grandísimo jugador y es el perfil de los que debería de tener y jugar en el Real Madrid. Pero obviamente está en otro club y hay que respetar esa parte. Rodri es del perfil de los jugadores que deberían de jugar en el Real Madrid. Pero bueno, hablaremos de eso a partir del sábado, empezaremos con la parte deportiva y daremos nombres concretos. Que estén atentos porque van a gustar e ilusionar al socio", comentó al respecto.

Fecha para la llegada del nuevo entrenador

Riquelme tampoco quiso dar nombres a la hora de hablar del nuevo técnico blanco. "Hay un entrenador fichado. No hablemos de nacionalidad, hablemos de experiencia. No vamos a hacer experimentos. Traeremos a un entrenador y un staff técnico contrastados".