David Torres María Trigo 28 MAY 2026 - 17:14h.

El juez Pedro Castellano, de Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, debe tomar decisiones

Rafa Mir da su versión en el juicio por agresión sexual y cuenta los detalles de sus relaciones con las dos chicas: "Fue consentido"

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Casi siete horas ha durado el juicio contra Rafa Mir por agresión sexual. El futbolista está siendo juzgado por unos hechos que ocurrieron cuando era jugador del Valencia, pero pertenece al Sevilla FC y esta última temporada ha jugado cedido en el Elche. Tras las declaraciones de testigos y de todas las personas implicadas, ya todo queda a la espera de que Pedro Castellano, el juez de Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tome una decisión. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Ahora mismo, tras las conclusiones finales, la Fiscalía mantiene su petición inicial para Rafa Mir, pero amplía un año más la de su amigo Pablo Jara. Por otra parte, las defensas han pedido la absolución sin cargos.

¿Qué pide la Fiscalía?

En sus conclusiones, la Fiscalía reclama para Rafa Mir 9 años de prisión por el delito de agresión sexual más 18 meses por el de lesiones (10.5 años), además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante diez años, así como la inhabilitación para profesión u oficio que implique contacto con menores y libertad vigilada durante los siete años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Para el segundo acusado, Pablo Jara, el fiscal pide 3 años por agresión sexual, más otro por delito contra la integridad moral (4 años) y una multa de 1.350 euros. En lo relativo a la responsabilidad civil, el fiscal reclama a Mir que se haga cargo de una indemnización de 74.000 euros, y a Jara de 6.280.

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¿Y qué piden las defensas?

"Reina la confusión y si algo prevalece en la presunción de inocencia no puede ser eso. Hemos montado un pequeño rompecabezas. Las acusaciones tienen que demostrar que su tesis es la única opción probable. Las tres declaraciones coinciden las de Jara, Bartolomé y Rafa Mir, sin haber podido hablar contra ellos. Es insólito defender las heroicidades de una chica de metro sesenta que se quita a uno de los delanteros más altos de LALIGA a empujones. En la piscina y en el baño. Andrea necesita sostener que ha sido forzada, algo que nadie ha visto buscando una clandestinidad que no existe, expuso Jaime Campaner, que añade que "el vídeo desmiente, comparando las horas, que haya podido suceder lo que dice. En el relato de Andrea nunca aparece Carla", que considera que es su verdadera fuente de incomodidad.