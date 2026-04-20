David Torres 20 ABR 2026 - 12:43h.

“No me gustaría nada que bajaran ni Sevilla ni Valencia. El Valencia es el club de mi vida”.

El juicio por presunta agresión sexual de Rafa Mir ya tiene fecha y lugar de celebración

Compartir







El juicio al futbolista murciano Rafa Mir como posible autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones ha sido programado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia para el próximo 28 de mayo, tal y como publicó ElDesmarque. La Fiscalía pidió en su escrito una condena de diez años y medio para Mir, mientras que su abogado ha pedido la libre absolución al defender que las relaciones fueron consentidas.

Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, que esta campaña le ha cedido al Elche. Una mujer a la que conoció en una discoteca denunció al jugador tras haber acudido a la casa del delantero junto con una amiga y dos amigos del murciano, uno de ellos el futbolista Pablo Jara, que también será juzgado. Rafa, que ya ha hablado del asunto en varias ocasiones, rompe su silencio tras fijarse la fecha de la vista oral.

PUEDE INTERESARTE Rafa Mir pide que su juicio por agresión sexual sea abierto: Su versión íntegra de los hechos en el chalet

Rafa Mir, tranquilo por el juicio

En una entrevista concedida al diario As, Rafa Mir asegura que, "como siempre he dicho, estoy muy tranquilo, con muchas ganas de ir a juicio y ya tenemos la fecha, así que, fenomenal", dijo el delantero. "Hablaré en los tribunales igual que hablo en el campo", contesta el murciano cuyo abogado ha pedido que la vista oral sea abierta. Mir confiesa que ha vivido el proceso "muy tranquilo, centrándome en lo que puedo hacer, que es trabajar, jugar, demostrar el jugador que soy y ya está. Desde el principio, me he sentido respaldado por mis compañeros, por el club y he contado con el apoyo de la afición. Eso para mí significa mucho", zanja

"No me gustaría nada que bajaran ni Sevilla FC ni Valencia CF"

En otro orden de cosas, Rafa Mir sabe que sus ex equipos Valencia y Sevilla se juegan, como el Elche, la vida en estas dos últimas jornadas. El futbolista tiene palabras de cariño a sus exequipos, que están en apuros. "Son dos grandes, con aficiones enormes y grandísimos futbolistas. Están viviendo momentos que no merecen".

Rafa Mir aún se abre más cuando le preguntan si se se imagina el descenso de alguno de ellos. "Me daría mucha pena porque les tengo muchísimo cariño. Al final, el Valencia es el equipo de mi vida, donde viví muchísimas cosas, desde cadetes hasta el primer equipo. El año pasado también pude estar allí. Y en el Sevilla, he estado tres años y he podido ganar títulos importantes como la Europa League. A sus aficiones, les mando mucha fuerza y mucho cariño, como a toda la gente que está en el club, que al final es la que lo vive y lo sufre", cuenta y zanja pensando en el Elche: "No me gustaría nada que bajaran ni Sevilla ni Valencia. Y por supuesto nosotros, que tenemos que conseguir el objetivo".