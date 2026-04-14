David Torres 14 ABR 2026 - 14:53h.

Se celebrará en Valencia, en la Audiencia Provincial

Rafa Mir pide que su juicio por agresión sexual sea abierto: Su versión íntegra de los hechos en el chalet

Compartir







Rafa MirEl juicio por un delito de agresión sexual y otro de lesiones de Rafa Mir, por el cual la Fiscalía Provincial de Valencia le pide 10 años y seis meses de prisión, ya tiene fecha y lugar de celebración. El delantero, que actualmente milita en el Elche cedido por el Sevilla, resultó detenido en septiembre de 2024 -cuando era jugador del Valencia CF- junto con un amigo, el también futbolista Pablo Jara, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conocieron en una discoteca y que fue a la vivienda de Mir junto con una amiga.

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide diez años de cárcel para Rafa Mir

Será en Valencia y Rafa Mir quiere que sea a puerta abierta

En concreto, según ha podido saber ElDesmarque, será el 28 de mayo es el señalamiento y se celebrará Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia a partir de las 10 horas. No podía ser en otro sitio, ya que los hechos ocurrieron en Bétera, se investigaron en el partido judicial competente (Llíria) y se juzgan en la Audiencia de la provincia. Está por definirse todavía si es a puerta abierta todo, parte o nada.

La puerta cerrada se puede decretar a petición de cualquiera de las partes personadas en el procedimiento hasta un minuto antes de iniciarse el juicio. De momento no consta decisión alguna previa al respecto, pero sí es cierto que el futbolista y su abogado quieren que sea a puerta abierta.

Lo que pide el fiscal

En su escrito de acusación, del cual ha informado la Fiscalía este viernes, el Ministerio Público reclama para Mir 9 años de prisión por el delito de agresión sexual y 18 meses por el de lesiones, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante diez años, así como la inhabilitación para profesión u oficio que implique contacto con menores y libertad vigilada durante los siete años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Para el segundo acusado, Pablo Jara, el fiscal pide 4 años por agresión sexual y una multa de 1.350 euros.

En lo relativo a la responsabilidad civil, el fiscal reclama a Mir que se haga cargo de una indemnización de 74.000 euros, y a Jara de 6.280.