David Torres 31 MAR 2026 - 11:52h.

Rafa Mir reivindica su inocencia ante la petición de 10 años de cárcel: "Tengo muchas ganas de ir a juicio"

El juicio aún no tiene fecha

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Tras conocerse a principios de mes que la Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel para Rafa Mir por "delitos de agresión sexual agravada y lesiones" en el juicio en el que el delantero del Elche está envuelto por los hechos sucedidos durante la temporada pasada. El murciano, a pesar de esta posible pena, está deseando que llegue el juicio para poder demostrar su inocencia y, la última prueba de ello es que su abogado, además de aportar vídeos que le darían la razón en su versión sobre el juicio, ha pedido que el juicio sea abierto y la vista pública porque no tiene nada que ocultar.

En el escrito remitido a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia por Jaime Campaner, abogado de Rafa Mir y a la que ha tenido acceso ElDesmarque, el letrado solicita (Puedes consultar el escrito aquí) que se rechace "que todos o algunos de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada"; o, subsidiariamente, acuerde la restricción de la publicidad de las sesiones única y exclusivamente durante la testifical" de la víctima que lo haya solicitado.

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En el escrito el abogado, relata su versión de los hechos en la que afirma que, tras conocerse en la discoteca, fueron a casa del jugador dónde él mantuvo relaciones sexuales con una de las denunciantes. "Una vez terminada la relación sexual (..) acudieron a la zona de la piscina donde se encontraban el resto de invitados, exteriorizando en ese momento (la otra denunciante) su disgusto y enfado por lo sucedido. En este contexto, y con actitud lúdica y ánimo de revertir el estado de ánimo de esta última, D. RAFAEL levantó de la silla a Dª. XXXXXX agarrándola por sus extremidades superiores, la cogió en brazos y, jugando, se lanzó con ella a la piscina".

Fueron "varios comentarios jocosos en relación al episodio de celos" lo que provocó que la denunciante se enfadara dirigiéndose a la puerta de la vivienda. Y ahí relaciona con uno de los dos vídeos aportados.

Cuenta también en su escrito que después Rafa Mir volvió al interior de la casa a liarse con la primera de las denunciantes al salir de la piscina, ante el enfado de la segunda que se lo recriminó y que les interrumpió mientras estaban en el cuarto de baño. Lo que provocó el enfado entre las dos chicas y que fueron "varios comentarios jocosos en relación al episodio de celos" lo que provocó que la denunciante se enfadara dirigiéndose a la puerta de la vivienda. Y ahí relaciona con uno de los dos vídeos aportados.

¿De qué le acusan a Rafa Mir?

El delantero, que actualmente milita en el Elche cedido por el Sevilla, resultó detenido en septiembre de 2024 -cuando era jugador del Valencia- junto con un amigo, el también futbolista Pablo Jara, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conocieron en una discoteca y que fue a la vivienda de Mir junto con una amiga.

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.

En su escrito de acusación, del cual ha informado la Fiscalía este viernes, el Ministerio Público reclama para Mir 9 años de prisión por el delito de agresión sexual y 18 meses por el de lesiones, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante diez años, así como la inhabilitación para profesión u oficio que implique contacto con menores y libertad vigilada durante los siete años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Para el segundo acusado, Pablo Jara, el fiscal pide 4 años por agresión sexual y una multa de 1.350 euros.

En lo relativo a la responsabilidad civil, el fiscal reclama a Mir que se haga cargo de una indemnización de 74.000 euros, y a Jara de 6.280.