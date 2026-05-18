Por qué España puede quedarse sin equipos en la Conference League y el precedente

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 09:22h.

Esto ya ocurrió en la temporada 2020-21

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La frenética jornada 37 de LALIGA EA Sports resolvió situaciones de algunos equipos, pero también las dejó abiertas o incluso las alteró. Es el caso de la lucha por las clasificaciones europeas, en la que a falta de un último encuentro, hay varios equipos implicados. Confirmados los cinco representantes españoles en la Champions League, queda por conocer el nombre de los participantes en la próxima edición de Europa League y Conference League.

En principio, cinco de los nuestros jugarán la Liga de Campeones, la Real Sociedad tiene su billete garantizado para la Europa League y podrían acompañarle hasta dos equipos españoles más, aunque esto depende de lo que hagan Real Sociedad y Rayo Vallecano... sin obviar lo que supondría para la Conference.

Por qué España puede quedarse sin equipos en la Conference League

El Rayo Vallecano actualmente ocupa la octava posición en la tabla clasificatoria, pero está a la espera de disputar la final de la tercera división europea. Si Iñigo Pérez hace campeón al equipo de la franja, la próxima temporada se clasificarán directamente para la UEFA Europa League. Aunque este hito madrileño podría suponer una plaza menos para España.

La situación no se cumple actualmente, pero es posible. Siempre y cuando el Rayo gane al Crystal Palace en la final, nuestro país podría perder su representación en la Conference League. ¿Qué tiene que pasar? Que el título rayista sea una realidad y que el propio Rayo Vallecano o la Real Sociedad finalicen LALIGA EA Sports en la séptima posición.

Esto ya ocurrió en la temporada 2020-21. El Villarreal CF obtuvo su billete para la Champions gracias a su conquista en la Europa League. Además, el submarino amarillo finalizó LALIGA como séptimo clasificado, lo que impidió a España disfrutar de un representante en la primera edición de la UEFA Conference League.