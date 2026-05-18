Iago Aspas explica por qué quiere copiar al Athletic en el Celta: "Reúne cosas bonitas"

Ángel Cotán 18 MAY 2026 - 08:25h.

El capitán celeste brindó una sincera reflexión hacia todo lo que rodea al club rojiblanco

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Iago Aspas regresó a uno de los estadios que más le atraen de toda LALIGA EA Sports. Allí, el Celta de Vigo rascó un empate que le permitió amarrar la clasificación para la próxima edición de la UEFA Conference League, aunque tiene a tiro la Europa League. Aunque ingresando desde el banquillo, el de Moaña participó en el duelo, con muchos focos apuntando a su futuro. Al término del choque, agarró el micrófono.

El capitán celeste respondió a la pregunta del millón en Movistar Plus, pero también tuvo tiempo para reflexionar sobre el Athletic Club y todo lo que le rodea. Iago Aspas, un gran valedor de la cantera olívica, desea copiar el modelo rojiblanco.

Iago Aspas y por qué quiere copiar al Athletic en el Celta de Vigo

A sus 38, Iago Aspas ya saborea cada rato del que disfruta en el fútbol profesional. El faro del Celta de Vigo se siente cómodo en los esquemas de un Claudio Giráldez que basa su éxito en su constante apuesta por la cantera. Esta razón es la que explica las palabras del propio delantero olívico al término del encuentro.

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El moañés ensalzó al club rojiblanco y todo lo que le rodea. Comenzando por San Mamés, un escenario diferente para la leyende celeste. Además, Aspas ensalzó la Filosofía del club bilbaíno: "Para mí es el estadio que más cosas bonitas reúne de toda la Primera División. Porque es un campazo nuevo, por la gente que tiene, por la afición, porque además el equipo tiene mucha gente de la casa...".

En esa última reflexión, el capitán del Celta deslizó un deseo. Iago Aspas quiere su club siente las bases de su futuro con gente de la casa, y aunque admite que ya lo están haciendo con Giráldez, quiere ir más allá: "Ojalá nosotros podamos seguir pareciéndonos a ellos poco a poco, como estamos haciendo".