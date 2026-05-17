Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 21:58h.

Un punto en Balaídos o que el Getafe no gane a Osasuna en el Coliseum, suficiente para los de Giráldez

El uno a uno del Celta ante el Athletic Club en San Mamés: actuación descomunal de Ilaix Moriba

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VigoEl Celta de Vigo volverá a jugar en Europa la próxima temporada. Con el empate 1-1 ante el Athletic Club en San Mamés los de Claudio Giráldez han certificado al menos la Conference League. Con las camisetas con el lema "Volver a Europa" todos los integrantes del club celebraron sobre el césped la gran temporada realizada. Aún así, como señaló Iago Aspas, quieren el premio gordo, la Europa League. Para ello deberán esperar al próximo fin de semana. En Balaídos ante el Sevilla FC, ya salvado, llega con un empate para no depender del Getafe CF.

Los de Claudio Giráldez, con el empate ante el Athletic Club en San Mamés, acaba la jornada 37 de Liga con tres puntos por encima del Getafe CF, que perdió ante el Elche CF en el Martínez Valero con un solitario gol de Víctor Chust.

Con estos dos resultados al Celta le vale un único punto en la última jornada ante el Sevilla en Balaídos para certificar la sexta plaza en Liga y su clasificación a Europa League. En caso de perder ante un rival que llega salvado a Vigo también le valdría que los azulones no sumen una victoria en la última fecha a un CD Osasuna que se juega la vida al no llegar con la salvación hecha.

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Iago Aspas aseguró que este domingo en Balaídos buscarán esa clasificación para regresar a la Europa League: "Para nosotros es un premio muy grande. Segunda vez en 100 años que clasificamos dos temporadas seguidas a Europa. Por supuesto que queremos el premio gordo, queremos volver a Europa League porque además la Conference tiene una previa".