Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 20:59h.

Destacó Ilaix Moriba, que sostuvo al equipo y asistió a Williot Swedberg

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

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VigoEl Celta de Vigo ha empatado 1-1 en San Mamés ante el Athletic Club en un mal partido. Un resultado que les da la clasificación para la Conference League que podrán transformar en Europa League la última jornada de Liga. Los vigueses llegaron con ventaja al descanso gracias a un robo y asistencia de Moriba a Swedberg en los primeros minutos. Nada más hicieron los celestes. En la segunda parte empató el Athletic Club con la entrada de Mingueza al campo. Tras el chaparrón inicial ajustó sus piezas Giráldez para afrontar con bastante tranquilidad los siguientes minutos. Ya en los últimos minutos tuvieron que apretar los dientes para sostener el empate. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido ante el Athletic Club en San Mamés en el partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS.

(7) Andrei Radu: en una palomita a testarazo de Unai Gómez notó un pinchazo. Tuvo que ser vendado en su pierna derecha. Solventó con acierto todo lo que llegó a su portería. Se llevó una tempranera amarilla por perder tiempo. De nuevo fundamental en la segunda mitad con más de una intervención de mérito.

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(6) Javi Rodríguez: el Athletic Club no fue excesivamente peligroso por su perfil. Cumplió atrás, ganó un par de balones aéreos. Sufrió más cuando Mingueza estuvo por delante suya. Mucho trabajo despejando la infinidad de centros que puso el rival.

(6) Yoel Lago: por momentos se le complicó el partido ante un rival que llegó mucho pero sin acierto. Guruzeta le ganó varios duelos por arriba. Se hartó de achicar balones en otro partido de crecimiento para el de Mondariz. Con sus últimas actuaciones se ha garantizado quedarse en el equipo la próxima temporada.

(6) Marcos Alonso: casi la lía quitándole un balón a Yoel Lago que no terminó en gol del Athletic por poco. Muchos minutos en bloque bajo despejando casi una decena de balones. Sin errores en el pase.

(5) Javi Rueda: se jugó la expulsión con una dura entrada en la que recogió a tiempo la pierna. No estuvo muy acertado en el partido errando casi la mitad de sus pases. Sustituido al descanso.

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(8) Ilaix Moriba: robo en mediocampo y asistencia a Swedberg nada más arrancar el partido. Peleó ante todos y por todos en una nueva actuación descomunal como pivote. El mejor del Celta en el partido con una actuación determinante en ataque y en defensa, donde se hinchó a robar balones.

(4) Fer López: poquísima participación del organizador en una primera mitad muy discreta en San Mamés. Un disparo desde muy lejos. En la segunda parte estuvo más activo en labores defensivas. Tuvo una desde la frontal en el 79', el balón se estrelló en un defensor.

(6) Sergio Carreira: en el carril izquierdo. No estuvo totalmente acertado con sus entregas en un partido de trabajo en defensa. Acabó en el perfil derecho para subsanar el agujero que estaba ofreciendo Mingueza en la segunda mitad. Lo notó para bien el Celta.

(4) Ferran Jutglà: dio apoyos para mantener la circulación, no tuvo oportunidades de gol. Pasó de puntillas por el partido después de su doblete ante el Levante.

(4) Borja Iglesias: primera mitad para trabajar y pelearse con los centrales. Poco más pudo hacer el delantero santiagués. Estuvo casi un cuarto de hora sobre el campo en la segunda mitad. Nada que destacar.

(6) Williot Swedberg: control en el lateral del área, disparo cruzado y directo al segundo palo. Golazo del sueco. Intentó otra ocasión en la que se estrelló ante su par. No tuvo muchas más opciones en un partido donde el Celta apenas atacó. Se aplicó en la presión.

También jugaron en el Celta

(4) Óscar Mingueza: con su entrada al campo el Athletic empezó a percutir por su banda. Mal en el 1-1. En otra acción mal defendida por su parte no llegó el 2-1 de milagro. Giráldez lo tuvo que cambiar de costado. Ahí sufrió menos y pudo aportar algo en la construcción.

(5) Iago Aspas: correcto en la circulación, le dio calidad al juego celeste cuando la pelota pasó por sus pies. Le puso un precioso balón a Hugo Álvarez, pero estaba en fuera de juego. Dejó detalles de su calidad.

(4) Pablo Durán: se llegó un gran susto tras un encontronazo con Laporte. No estuvo nada acertado en sus acciones, falló controles y pases.

(5) Hugo Álvarez: en una de sus primeras intervenciones estrelló el balón al palo. La jugada no valió porque estaba anulada por fuera de juego. No entró mucho más en juego el ourensano.

(-) Matías Vecino: entró en los últimos minutos, sin incidencia.