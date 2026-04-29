Celia Pérez 29 ABR 2026 - 13:50h.

El lateral ha firmado con una nueva agencia de representación

La Juventus no se olvida de Óscar Mingueza y se mete en puja con Arsenal, Aston Villa y Fulham

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Era un secreto a voces y este miércoles por fin se ha confirmado. Tal y como ya contó ElDesmarque, era cuestión de tiempo de que Óscar Mingueza firmara con Unique Sports, su nueva agencia de representación, después de haber terminado su vinculación con el que fue su representante Josep Maria Orobitg. Ahora emprende una nueva aventura con la poderosa agencia y todo apunta a una salida del Celta tras cuatro años vistiendo la elástica celeste.

Su cambio de agencia y la ausencia de un solo avance significativo en las negociaciones para renovar su contrato hacen presagiar que el lateral acabará abandonando Vigo este mismo verano. Todo ello, unido al vídeo que ha lanzado Unique Sports con el anuncio de la firma del deportista, no hace más que aumentar las sensaciones de que su hora en el Celta llega a su fin.

En dicho vídeo, compartido por la agencia en redes sociales, se puede ver como un avión, rotulado con el nombre de la empresa, sobrevuela Balaídos para terminar alejándose del estadio vigués. Junto a él, un texto que da la bienvenida a Mingueza: "Es un placer dar la bienvenida a @OscarMingueza a la familia Unique Sports Group. Orgullosos de compartir esta etapa ¡Bienvenido, Óscar!".

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En el club celeste hace tiempo que comienzan a asumir que perderán al jugador una vez que finalice su contrato este verano. El lateral no ha respondido a la oferta de renovación y el club entiende que tiene ofertas económicas en la mesa muy superiores a lo que le puede ofrecer el Celta.

De hecho, hace unos días, en los micrófonos de Movistar+, el responsable de la planificación deportiva del Celta, Marcos Garcés, explicó que Óscar Mingueza "es un jugador que está haciéndolo demasiado bien, un jugador que participa con la selección". "Obviamente tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner", reconoció el director deportivo celeste.