Alberto Bravo 22 ABR 2026 - 21:53h.

El club espera la marcha del carrilero al finalizar el 30 de junio su contrato

Giráldez asume la marcha de Mingueza: "Ojalá pueda tener una carrera importante"

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VigoClaudio Giráldez, con la boca pequeña, reconocía lo complicado que era lograr la continuidad de Óscar Mingueza. Su deseo es que el carrilero siguiese jugando en el Celta de Vigo. Eso no sucederá con casi total probabilidad. En A Sede asumen su marcha al finalizar su contrato este 30 de junio. Marco Garcés, director deportivo del club reconoce que son muchos los clubes que pretenden al catalán con la carta de libertad. De hecho el subconsciente le traicionó al hablar del futbolista en pasado. El mexicano también habló de la renovación de Iago Aspas.

En los micrófonos de Movistar + el responsable de la planificación deportiva del Celta explicó que Óscar Mingueza "Es un jugador que está haciéndolo demasiado bien, un jugador que participa con la selección". "Obviamente tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner", reconoció el director deportivo celeste.

Marco Garcés apuntó que la renovación de Óscar Mingueza "se ve difícil pero igual tiene una propuesta nuestra". Una oferta de renovación de cuatro millones de euros brutos por temporada a la que el de Santa Perpètua de Mogoda no ha respondido a pesar de que el club se la presentó hace muchas semanas. El futbolista, de la mano de su nueva agencia de representación, está estudiando las propuestas que tiene encima de la mesa de distintos clubes.

El mexicano bromeó al responder a la siguiente pregunta anticipándose a la misma: "Me imagino que la siguiente pregunta es sobre Iago, que tiene una propuesta nuestra y donde nos mantenemos muy optimistas". Directiva, Dirección Deportiva y cuerpo técnico creen que el capitán va a seguir una temporada más en activo.

En ese proceso de aceptación de la marcha de Óscar Mingueza el director deportivo mexicano habló en pasado del aún jugador del Celta: "Es un jugador que nos ha dado muchísimo, tiene esa dosis de calidad que necesitamos en el último tercio".

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Esta temporada suma 1.690 minutos en Liga, repartidos en 27 partidos en los que ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias. En Europa League ha dado una asistencia en once encuentros con 731 minutos de juego. También jugó 240 minutos en la Copa del Rey con un nuevo pase de gol. Con 2.261 minutos totales es uno de los futbolistas más utilizados esta temporada.