Alberto Bravo 18 ABR 2026 - 12:20h.

El Celta Fortuna es segundo con 60 puntos, con diez de ventaja sobre el Castilla

Nueva goleada de un Celta Fortuna que sueña con el ascenso

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VigoEl Celta Fortuna goleó al Cacereño en Balaídos para certificar la segunda posición en Liga. Los de Fredi Álvarez han asegurado su presencia en el play off de ascenso a LALIGA HYPERMOTION con factor de campo a su favor. Con solo cinco jornadas por delante aún sueñan con la opción de alcanzar a un CD Tenerife que no está en su mejor momento de juego y resultados para situarse líderes. El técnico del Morrazo sacó pecho de la temporada que está haciendo un equipo prácticamente nuevo, joven y sin apenas experiencia.

"Nos vemos con opciones de ganar a cualquiera si nos toca play off. Si conseguimos ascender, que es algo que nunca ha conseguido el Celta sería algo histórico para nosotros", confesó Fredi Álvarez tras el 3-0 ante el Cacereño. "No tenemos palabras para describir lo que está sintiendo ahora mismo el aficionado celtista. Toda la comunión que hay en el equipo es una barbaridad", destacó el entrenador.

Reconoce que alcanzar al Tenerife "es muy difícil, es prácticamente imposible. Tienes que hacer un pleno y ellos pinchar mucho. No es nuestro objetivo ahora mismo. Nuestro objetivo es ganar cada semana" para llegar al play off de ascenso en un buen momento de juego y resultados.

Recordó Fredi Álvarez que el Celta Fortuna es el único equipo que le "está plantando cara al Tenerife". Y lo está haciendo con "un equipo completamente nuevo. En los últimos dos años el equipo ha cambiado muchísimo, el ratio de minutos con jugadores en edad juvenil es altísimo. El año pasado hemos quedado juveniles con 9000 minutos de juego. Este año llevamos cerca de los 6000 minutos y cambiando plantillas".

Puso en valor que siendo un "equipo muy joven" el Tenerife tenga que estar pendiente del "Fortuna ya dice mucho lo que está haciendo este equipo. El Tenerife lo único que hace es fijarse en el resultado del Celta Fortuna". Por ello destacó que "lo que está haciendo estos chicos y este cuerpo técnico es excelente, el club por la confianza que nos ha dado. Es importantísimo y muy contento de lo que estamos haciendo".