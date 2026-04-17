Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 21:04h.

Los de Fredi Álvarez recuperan su mejor versión en el tramo final de la fase regular

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VigoNueva goleada del Celta Fortuna, que alcanza los 60 puntos en la clasificación y deja casi sentenciada la segunda plaza en Liga. El Cacereño no fue rival para el equipo entrenado por Fredi Álvarez. Cuando el filial apretó llegaron las ocasiones y goles en un Balaídos que disfrutó con los goles de Álvaro Marín y De la Iglesias y el ritmo trepidante que le imprimió Ángel Arcos al equipo en la segunda mitad. El 3-0 se quedó corto para los méritos de un Fortuna que sueña con ascender a Segunda División.

Llegaba el Cacereño obligado a sacar un buen resultado en Balaídos ante un Fortuna que buscaba dejar prácticamente asegurada la segunda plaza, que le garantizaría factor campo en los play off de ascenso a Segunda División. La diferencia de nivel entre extremeños y vigueses era notable. El filial celeste es uno de los mejores equipos de la categoría. Muchos de sus jugadores han debutado con el primer equipo de la mano de Claudio Giráldez.

Se notó sobre el césped. Los de Fredi Álvarez llevaban la manija del encuentro. Circulaban la pelota buscando un espacio en la zaga cacereña. Hugo González, Antañón y Óscar Marcos enlazaban las primeras jugadas pero era Pablo Gavián, con un centro al área, quien lograba poner al Fortuna por delante. Intentó despejar Crespo con la mala suerte de introducir la pelota en el fondo de su portería.

La reacción visitante llegaba a través del balón parado, una de sus fortalezas. Mandaba el Celta. Estrellaba el balón en el larguero Hugo Burcio tras un durísimo zapatazo. Tuvo el 2-0 el Fortuna en el 24'. El partido aumentaba su ritmo. Respondía el Cacereño antes de la media hora con una contra en la que Coke Carrillo sacó una grandísima mano al remate de Berlanda desde la frontal.

Se estiró el conjunto visitante en el tramo final de la primera mitad. Lo pudo aprovechar el Fortuna en alguna transición mal finalizada. Con un gol de ventaja se marchaba el filial celeste a los vestuarios. Sin cambios arrancaba la segunda mitad. El Cacereño creía en el empate. Los vigueses contemporizaban el juego. La primera era para Hugo González, un duro disparo que despejaba Quevedo. Cuando los de Fredi Álvarez metían una marcha más hacían daño.

Le faltaba velocidad al juego celeste. Fredi Álvarez introducía a Ángel Arcos, De la Iglesia y Bernard Somuah para afrontar la última media hora del encuentro. Álvaro Marín se iba al banquillo tras celebrar el 2-0. Ejecución perfecta a pase de Hugo González. Somuah buscó el tercero de cabeza después de una buena intervención de Coke Carrillo.

El Fortuna había encarrilado la victoria asegurando la segunda plaza a falta de seis partidos para que se termine la fase regular. Tuvo el 3-0 Ángel Arcos a la contra. Buscó regatear a Quevedo y se quedó sin espacio. Terminó estrellando el balón a la red. En otro remate del de O Rosal mandó la pelota por encima de la meta extremeña. Los de Fredi Álvarez podían enterrar a su rival a poco que apretasen un poco más.

Lo hizo Ángel Arcos con otra jugada individual endiablada en la que se fue de todos los rivales. Puso la pelota a De la Iglesia y este la colocó en la cruceta. Golazo descomunal del centrocampista para sentenciar el duelo en Balaídos. Pudo redondear el filial la goleada por medio de Somuah u Óscar Marcos, que se llevó un pisotón en el área que terminó en una pequeña tangana. No fue a más. El Fortuna celebró con los suyos la victoria y sueña con el ascenso.