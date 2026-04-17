Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 11:45h.

Marchan sextos en Liga a dos puntos de la quinta plaza que ocupa el Real Betis

Reamar al Celta, el reto de Giráldez: "Quiero volver a escuchar el himno de Europa"

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Vigo El internacional sueco Williot Swedberg pidió "pasar página" a la dura derrota sufrida ante el Friburgo porque por delante tienen "siete finales" para volver a jugar en Europa la próxima temporada. Ese es el objetivo que se ha marcado el Celta de Vigo, como confirmó su entrenador Claudio Giráldez, de aquí a final de curso para repetir participación continental.

"Hoy es un día muy duro, pero tenemos que seguir, no podemos quedarnos aquí. Por delante nos quedan siete partidos muy importantes y tenemos que llevar esta energía a esos partidos porque nos jugamos mucho. Yo creo que lo vamos a conseguir”, indicó el extremo celeste tras la dura derrota ante el Friburgo.

Swedberg, además, agradeció el apoyo de los aficionados a la conclusión del encuentro pese al 1-3 del conjunto alemán en Balaídos: "Ahora mismo no tengo mucho la cabeza pero muchas gracias a la afición por apoyarnos durante este año en Europa y, sobre todo, hoy antes del partido, durante el partido y, sobre todo, después del partido que estaban muy orgullosos de nosotros".

El Celta de Vigo se medirá a FC Barcelona, Villarreal, Elche, Atlético de Madrid, Levante, Athletic Club y Sevilla. Siete partidos para lograr quedar en posiciones europeas y repetir participación por el Viejo Continente por segunda temporada consecutiva, algo que solo ha conseguido Víctor Fernández en la historia del club.