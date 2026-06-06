Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 18:27h.

El madridismo elige entre los entrenadores de los dos candidatos

Mati Prats señala el problema de Enrique Riquelme en las elecciones del Real Madrid: "Hace falta que te crean"

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Este domingo se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos después de unas semanas en las que hemos visto propuestas de todo tipo por parte de los dos empresarios. Desde los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries con el madrileño hasta los de Erling Haaland y Rodri Hernández con el alicantino y las polémicas con los desmentidos. Otro de los puntos importantes es el del próximo entrenador, con José Mourinho confirmado ya por el actual presidente y con la opción de Jürgen Klopp por parte del aspirante y el madridismo ha dado todo tipo de opiniones en este vídeo sobre quién quieren que se siente en el banquillo del Santiago Bernabéu.