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La opinión de la afición del Real Madrid entre José Mourinho y Jürgen Klopp: "Proyecto deportivo"

La afición del Real Madrid elige entre José Mourinho y Jürgen Klopp
La afición del Real Madrid elige entre José Mourinho y Jürgen Klopp. Cordon Press
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Este domingo se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos después de unas semanas en las que hemos visto propuestas de todo tipo por parte de los dos empresarios. Desde los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries con el madrileño hasta los de Erling Haaland y Rodri Hernández con el alicantino y las polémicas con los desmentidos. Otro de los puntos importantes es el del próximo entrenador, con José Mourinho confirmado ya por el actual presidente y con la opción de Jürgen Klopp por parte del aspirante y el madridismo ha dado todo tipo de opiniones en este vídeo sobre quién quieren que se siente en el banquillo del Santiago Bernabéu.

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