Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 17:50h.

Mati Prats ve complicado que pueda superar a Florentino Pérez

Los motivos de Enrique Riquelme para convencer a Jürgen Klopp de fichar por el Real Madrid: "Manos libres"

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Este sábado finaliza la campaña previa a las elecciones a la presidencia del Real Madrid con Enrique Riquelme intentando conseguir la victoria ante Florentino Pérez en sus primeros comicios. Para ello, el empresario alicantino ha prometido fichajes como los de Erling Haaland o Rodri Hernández, ha incluido en su proyecto a leyendas como Raúl González, Iker Casillas o Fernando Hierro y ha señalado a Jürgen Klopp como su candidato a ocupar el banquillo. Sin embargo, esto no es suficiente para Mati Prats después de los desmentidos de los entornos del futbolista noruego o el técnico alemán y de ahí su visión en el editorial de la parte superior de la noticia.